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200 обращений в день поступало по вопросам теплоснабжения
Сегодня, 09:31
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С 19 октября в городе Тамбове работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. В первые дни поступало по 200 и более обращений. Звонки горожан принимают сотрудники единой городской центральной диспетчерской службы.
В настоящее время в большинство домов отопление пришло, правда, есть и проблемные объекты. Позвонить на многоканальную линию можно по телефону 72-61-09 в будние дни с 8.30 до 17.30.
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