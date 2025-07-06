В Круглом открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владимиру Безделину Комментариев: 0



Памятный знак установили у здания школы, в которой когда-то учился Владимир. Он родился в 1980 году в Круглом, окончил местную школу, затем — профессиональное училище № 3. После срочной службы в армии начал трудовую деятельность, а в январе 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и ушёл добровольцем на фронт. Служил старшим водителем в 752 полку 3-й мотострелковой дивизии: обеспечивал бойцов боеприпасами и продовольствием, эвакуировал раненых и погибших. Его самоотверженные действия спасли жизни многих сослуживцев.



13 января 2025 года Владимир героически погиб, прикрыв собой командира. За проявленное мужество он был награждён орденом Мужества посмертно. Похоронен в родном селе Круглое.



Почтить память солдата собрались его родные и близкие, школьники и педагоги, представители местных властей, духовенства, ветеранских и общественных организаций. С теплыми и трогательными словами к участникам мероприятия обратились глава Мичуринского округа Гогита Хубулов, председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов, а также ветеран Афганской войны, подполковник и кавалер ордена Красной Звезды Владимир Воротников. Они выразили глубокую благодарность семье Безделина за воспитание настоящего героя и подчеркнули важность сохранения памяти о его подвиге.



Право открыть мемориальную доску было предоставлено семье Владимира — его супруге Наталье Сергеевне и дочерям Полине и Анастасии. Освящение памятной доски провёл иерей Олег Ширшов, настоятель храма великомученика Димитрия Солунского села Старое Хмелевое.



Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к его портрету. Местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана пообещало продолжить работу по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.



Реализация мероприятия стала возможной благодаря субсидии из бюджета Тамбовской области, предоставленной в рамках гранта (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.). в День ветеранов боевых действий, в селе Круглое Мичуринского муниципального округа состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски ефрейтору Владимиру Владимировичу Безделину — кавалеру ордена Мужества, погибшему в ходе специальной военной операции.Памятный знак установили у здания школы, в которой когда-то учился Владимир. Он родился в 1980 году в Круглом, окончил местную школу, затем — профессиональное училище № 3. После срочной службы в армии начал трудовую деятельность, а в январе 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и ушёл добровольцем на фронт. Служил старшим водителем в 752 полку 3-й мотострелковой дивизии: обеспечивал бойцов боеприпасами и продовольствием, эвакуировал раненых и погибших. Его самоотверженные действия спасли жизни многих сослуживцев.13 января 2025 года Владимир героически погиб, прикрыв собой командира. За проявленное мужество он был награждён орденом Мужества посмертно. Похоронен в родном селе Круглое.Почтить память солдата собрались его родные и близкие, школьники и педагоги, представители местных властей, духовенства, ветеранских и общественных организаций. С теплыми и трогательными словами к участникам мероприятия обратились глава Мичуринского округа Гогита Хубулов, председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов, а также ветеран Афганской войны, подполковник и кавалер ордена Красной Звезды Владимир Воротников. Они выразили глубокую благодарность семье Безделина за воспитание настоящего героя и подчеркнули важность сохранения памяти о его подвиге.Право открыть мемориальную доску было предоставлено семье Владимира — его супруге Наталье Сергеевне и дочерям Полине и Анастасии. Освящение памятной доски провёл иерей Олег Ширшов, настоятель храма великомученика Димитрия Солунского села Старое Хмелевое.Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к его портрету. Местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана пообещало продолжить работу по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.Реализация мероприятия стала возможной благодаря субсидии из бюджета Тамбовской области, предоставленной в рамках гранта (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.).



