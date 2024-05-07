В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А. Комментариев: 0



Станислав Алексеевич родился в 1987 г. В 2004 г. он закончил 11 классов МБОУ СОШ № 1 и поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище. После его окончания был направлен для прохождения службы в Оренбург и назначен помощником командира корабля самолета Ил-76. Уже в 2015 г. Станислав Алексеевич был назначен на должность командира авиационного отряда. За период службы летчик первого класса, участник боевых действий Беззубкин С.А. налетал свыше 5000 часов. Он выполнял спецзадания в Египте, Сирии и Турции. 24 января 2024 г. он вылетел на свое последнее задание – доставить военнопленных ВСУ для обмена на российских военнопленных. Украинские ПВО выпустили по самолету Ил-76 две ракеты, одна из которых попала в цель. Самолет Беззубкина С.А. разбился под с. Яблонево Белгородской области.



Отдать дань памяти и уважения погибшему герою собрались родные, близкие и одноклассники Станислава Алексеевича, ветераны боевых действий, школьники и учителя, представители руководства города и духовенства и просто неравнодушные граждане.



Много добрых и теплых слов прозвучало в адрес нашего героя – земляка. К родителям и всем собравшимся обратились заместитель главы Тамбовской области Н.В. Макаревич, глава г. Мичуринска М.В. Харников, заместитель командующего военно – транспортной авиации России, полковник И.Г. Золотько, директор МБОУ СОШ № 1 Т.В. Шишкина, а также учителя и одноклассники Беззубкина С.А. О своем сыне и муже рассказали мама и жена Станислава Алексеевича.



Память героя почтили минутой молчания. Мемориальную доску открыли жена и дочки погибшего воина. Протоиерей Игорь Орлов освятил доску и совершил заупокойную литию.



В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.



Погибшие герои не могут и не должны быть забыты. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» делает все возможное, что бы память о павших воинах жила в сердце наших земляков.



В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: кавалеры ордена Красной звезды: Воротников В.М., Похорский В.Н. и Маркелов А.А., воин – десантник Воробьев С.А. и Бабич И.В., воины – пограничники: Савенков В.М., Медников А.Л., Пугачев А.Ф., ветераны боевых действий: Хайрадзе Т.Б., Розов В.Н., Хрулев И.М., Дорохов В.Н. и Аранутовский С.А. Накануне у здания МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное мероприятие - открытие мемориальной доски майору, кавалеру ордена Мужества Беззубкину Станиславу Алексеевичу.Станислав Алексеевич родился в 1987 г. В 2004 г. он закончил 11 классов МБОУ СОШ № 1 и поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище. После его окончания был направлен для прохождения службы в Оренбург и назначен помощником командира корабля самолета Ил-76. Уже в 2015 г. Станислав Алексеевич был назначен на должность командира авиационного отряда. За период службы летчик первого класса, участник боевых действий Беззубкин С.А. налетал свыше 5000 часов. Он выполнял спецзадания в Египте, Сирии и Турции. 24 января 2024 г. он вылетел на свое последнее задание – доставить военнопленных ВСУ для обмена на российских военнопленных. Украинские ПВО выпустили по самолету Ил-76 две ракеты, одна из которых попала в цель. Самолет Беззубкина С.А. разбился под с. Яблонево Белгородской области.Отдать дань памяти и уважения погибшему герою собрались родные, близкие и одноклассники Станислава Алексеевича, ветераны боевых действий, школьники и учителя, представители руководства города и духовенства и просто неравнодушные граждане.Много добрых и теплых слов прозвучало в адрес нашего героя – земляка. К родителям и всем собравшимся обратились заместитель главы Тамбовской области Н.В. Макаревич, глава г. Мичуринска М.В. Харников, заместитель командующего военно – транспортной авиации России, полковник И.Г. Золотько, директор МБОУ СОШ № 1 Т.В. Шишкина, а также учителя и одноклассники Беззубкина С.А. О своем сыне и муже рассказали мама и жена Станислава Алексеевича.Память героя почтили минутой молчания. Мемориальную доску открыли жена и дочки погибшего воина. Протоиерей Игорь Орлов освятил доску и совершил заупокойную литию.В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.Погибшие герои не могут и не должны быть забыты. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» делает все возможное, что бы память о павших воинах жила в сердце наших земляков.В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: кавалеры ордена Красной звезды: Воротников В.М., Похорский В.Н. и Маркелов А.А., воин – десантник Воробьев С.А. и Бабич И.В., воины – пограничники: Савенков В.М., Медников А.Л., Пугачев А.Ф., ветераны боевых действий: Хайрадзе Т.Б., Розов В.Н., Хрулев И.М., Дорохов В.Н. и Аранутовский С.А.



