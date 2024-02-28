В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему матросу Фоломкину М.В Комментариев: 0



Накануне у здания Центра-колледжа прикладных квалификаций Мичуринского ГАУ состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски старшему матросу Фоломкину М.В.



После окончания школы Михаил Владимирович поступил в сельскохозяйственный колледж г. Мичуринск. Уже там он принял решения стать военным. В 2018 г. его призвали на службу в российскую армию. Там он еще больше укрепился в своем решении связать жизнь с морской пехотой и поступил служить в 382 отдельный батальон морской пехоты. Он служил в Нагорном Карабахе и был награжден медалью «Участник миротворческой операции». С первых дней он принимал участие в специальной военной операции. При очередном обстреле 20 февраля 2023 г. ранило товарищей Дмитрия Владимировича, он бросился их спасать и сам погиб от осколочного ранения, несовместимого с жизнью.



В торжественной церемонии приняли участие родные и близкие Фоломкина М.В., представители руководства города и МичГАУ, школьники и студенты, члены ветеранской организации: Савенков В.М., Воротников В.М., Похорский В.Н., Шаров И.А. и Бабичев Ю.Н.



Со словами благодарности и поддержки к семье погибшего и всем собравшимся обратились председатель Совета народных депутатов г. Мичуринска К.Н. Горлов, и.о. ректора МичГАУ С.А. Жидков, заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе Р.Ш. Измайлов, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Ю.Н. Бабичев и подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников.



Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме Ирине Сергеевне и сестре Надежде Олеговне. Совершив освящение памятной доски, председатель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Мичуринской и Моршанской епархии протоиерей Игорь Орлов обратился к присутствующим с пасторским словом.



Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.



Открытие мемориальных досок – инициатива Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».



Вечная память Герою России!



«Российский Союз ветеранов Афганистана» Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» считает одним из приоритетных направлений в своей работе увековечивание памяти погибших бойцов. Мы понимаем, что своей относительно спокойной жизни население обязано русским солдатам, которые сейчас отстаивают интересы страны в специальной военной операции на Украине. И все, что мы можем сделать для погибших ребят и членов их семей – увековечить память погибших солдат, сделать так, чтобы нынешнее и будущее поколение помнили павших героев.Накануне у здания Центра-колледжа прикладных квалификаций Мичуринского ГАУ состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски старшему матросу Фоломкину М.В.После окончания школы Михаил Владимирович поступил в сельскохозяйственный колледж г. Мичуринск. Уже там он принял решения стать военным. В 2018 г. его призвали на службу в российскую армию. Там он еще больше укрепился в своем решении связать жизнь с морской пехотой и поступил служить в 382 отдельный батальон морской пехоты. Он служил в Нагорном Карабахе и был награжден медалью «Участник миротворческой операции». С первых дней он принимал участие в специальной военной операции. При очередном обстреле 20 февраля 2023 г. ранило товарищей Дмитрия Владимировича, он бросился их спасать и сам погиб от осколочного ранения, несовместимого с жизнью.В торжественной церемонии приняли участие родные и близкие Фоломкина М.В., представители руководства города и МичГАУ, школьники и студенты, члены ветеранской организации: Савенков В.М., Воротников В.М., Похорский В.Н., Шаров И.А. и Бабичев Ю.Н.Со словами благодарности и поддержки к семье погибшего и всем собравшимся обратились председатель Совета народных депутатов г. Мичуринска К.Н. Горлов, и.о. ректора МичГАУ С.А. Жидков, заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе Р.Ш. Измайлов, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Ю.Н. Бабичев и подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников.Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме Ирине Сергеевне и сестре Надежде Олеговне. Совершив освящение памятной доски, председатель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Мичуринской и Моршанской епархии протоиерей Игорь Орлов обратился к присутствующим с пасторским словом.Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.Открытие мемориальных досок – инициатива Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».Вечная память Герою России!«Российский Союз ветеранов Афганистана»



