В Мичуринске открыли мемориальную доску Дмитрию Николаевичу Корякину Комментариев: 0

В г. Мичуринске у здания ТОГАОУ «Мичуринский лицей» состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику «Мичуринского лицея», участнику специальной военной операции Дмитрию Николаевичу Корякину.



В январе 2022 г. Дмитрий Николаевич отправился на учения в Беларусь. С первых дней он принимал участие в специальной военной операции на Украине, был на всех направлениях – от Львова до Припяти. Дмитрий Николаевич профессионально чертил карты местности, воевал на передовой. 28 июня 2022 г. в место расположения разведгруппы Д.Н. Корякина попало 8 ракет. Он получил осколочные ранения и умер на следующий день.



На мероприятии собрались родные, близкие и одноклассники героя, ученики и учителя, а также ветераны боевых действий в Афганистане: Т.Б. Хайрадзе, В.М. Воротников, С.А. Воробьев и В.М. Савенков.



К собравшимся обратился подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников. Он высказал огромную благодарность родителям за воспитание такого достойного сына, а также попросил ребят чтить память Дмитрия Николаевича. Иеромонах Никон (Машканцев), казначей Троицкого мужского монастыря г. Мичуринска совершил церемонию освящения. Память погибшего почтили минутой молчания.



Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме Д.Н. Корякина Антонине Ивановне и начальнику отделения узла комплексного технического контроля 28 ракетной дивизии гвардии, старшему лейтенанту Моисееву Владиславу, однокласснику Д.Н. Корякина.



Открытие мемориальных досок – инициатива Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Наша организация понимает, как важно сохранить память о тех, кто не вернулся с полей сражения, и как важно чтить тех, кто остался жив и может передать свой опыт последующим поколениям.



РСВА Мичуринск Вот уже 2 года продолжается специальная военная операция на Украине. Вот уже 2 года наши солдаты проявляют смелость, храбрость, верность своему отечеству! Но ни один локальный конфликт не обходится без жертв! Все, что мы можем сделать для них – сохранить память об их великом подвиге!В г. Мичуринске у здания ТОГАОУ «Мичуринский лицей» состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику «Мичуринского лицея», участнику специальной военной операции Дмитрию Николаевичу Корякину.В январе 2022 г. Дмитрий Николаевич отправился на учения в Беларусь. С первых дней он принимал участие в специальной военной операции на Украине, был на всех направлениях – от Львова до Припяти. Дмитрий Николаевич профессионально чертил карты местности, воевал на передовой. 28 июня 2022 г. в место расположения разведгруппы Д.Н. Корякина попало 8 ракет. Он получил осколочные ранения и умер на следующий день.На мероприятии собрались родные, близкие и одноклассники героя, ученики и учителя, а также ветераны боевых действий в Афганистане: Т.Б. Хайрадзе, В.М. Воротников, С.А. Воробьев и В.М. Савенков.К собравшимся обратился подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников. Он высказал огромную благодарность родителям за воспитание такого достойного сына, а также попросил ребят чтить память Дмитрия Николаевича. Иеромонах Никон (Машканцев), казначей Троицкого мужского монастыря г. Мичуринска совершил церемонию освящения. Память погибшего почтили минутой молчания.Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме Д.Н. Корякина Антонине Ивановне и начальнику отделения узла комплексного технического контроля 28 ракетной дивизии гвардии, старшему лейтенанту Моисееву Владиславу, однокласснику Д.Н. Корякина.Открытие мемориальных досок – инициатива Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Наша организация понимает, как важно сохранить память о тех, кто не вернулся с полей сражения, и как важно чтить тех, кто остался жив и может передать свой опыт последующим поколениям.РСВА Мичуринск



