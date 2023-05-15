|
В Мичуринском районе увековечили память участников СВО
15 мая 2023
Комментариев: 0
Версия для печати
Наша страна сильна своим народом. В любой исторический период, как только перед Россией возникала какая-либо угроза, верные сыны Отечества вставали на ее защиту. Вот и сейчас наши ребята делают все возможное, что бы над нами было мирное небо, порой даже ценой собственной жизни.
В селе Турмасово состоялся митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок ученикам Турмасовского филиала им. Героя Советского Союза В.Л. Исакова, погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине - Дмитрию Николаевичу Корякину и Логунову Сергею Владимировичу.
На церемонии открытия присутствовали и.о. заместителя главы администрации Мичуринского района Т.С. Чепрасова, председатель районного совета народных депутатов Мичуринского района А.К. Сухов, начальник отдела образования А.А. Трошина, представители воинских организаций, духовенства, родственники, односельчане и педагоги школы.
Право открыть памятные доски было предоставлено родителям павших воинов, а в память о них была объявлена минута молчания.
Открытие мемориальных досок – инициатива Мичуринского местного отделения Тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». На митинге присутствовали Председатель правления ММО ТО ООО «РСВА» Волков И.И., члены организации: Савенков В.М., Воробьев С.А., Воротников В.М., Пальчик С.Г., Мухортов В.А.
Мемориальные доски - это памятные знаки, которые будут напоминать всем нам о людях, которые ценой своей жизни отстаивают свободу и независимость нашего государства.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.