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В Мичуринском районе увековечивают память защитников Отечества
Вчера, 18:23
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Одним из важных направлений в военно – патриотической работе является сохранение и увековечивание памяти погибших воинов. Эта деятельность важна не только для семей погибших солдат, но и для всех граждан как напоминание о великом подвиге Солдата во имя мира на земле.
Сегодня в селе Крюковка Мичуринского района состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальных досок полковнику Д.Г. Давыдову и генералу армии, Герою Советского Союза Ю.П. Максимову.
Давыдов Денис Геннадьевич - командир 19 полка РХБЗ, погиб при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Максимов Юрий Павлович – генерал армии, Герой Советского Союза, главнокомандующий Южным стратегическим направлением и РВСН, заместитель Министра обороны СССР.
Что бы почтить память своих земляков, у обелиска собрались жители села, учителя, школьники, родные воинов, представители ветеранских организаций, представители руководства района. В памятном мероприятии приняли участие глава района Г.Д. Хубулов и председатель Мичуринского районного Совета народных депутатов А.К. Сухов.
Открытие мемориальных досок — инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации, ветераны боевых действий: Савенков В.М. и Хайрадзе Т.Б.
Эти памятные знаки, посвященные героям разных эпох, установили на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они не только дополняют мемориал, но служат напоминанием для нас об истинных примерах верности долгу, самоотверженности и мужества!
Вечная память героям Мичуринского района!
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