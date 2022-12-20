В Мичуринск и Мичуринском районе открыли три мемориальные доски погибшим при выполнении СВО на Украине Комментариев: 0



28 октября 2022 г. у здания бывшей школы № 21 состоялось открытие мемориальной доски ефрейтора Манохина Антона Юрьевича.







Антон Юрьевич родился 28 октября 2000 г., закончил МБОУ СОШ № 21 г. Мичуринска. После окончания Воронежского железнодорожного техникума служил в Росгвардии, а в январе 2022 г. перешел в спецназ. Погиб Антон Юрьевич 28 февраля 2022 г. Посмертно награжден орденом Мужества.



У школы собрались родственники погибшего, учителя, школьники, представители ветеранских организаций, друзья и одноклассники воина.



В памятном мероприятии приняли участие заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Елена Золотарева, депутаты горсовета и областной Думы, представители администрации города и духовенства.



15 ноября 2022 г. у здания МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски рядового Гераськова Ильи Владимировича.



Илья Владимирович родился в г. Мичуринск в 1999 г., в 2016 г. закончил МБОУ СОШ № 1. С первых дней он принимал участие в специальной операции на Украине. Илья Гераськов трагически погиб 5 июля 2022 г. Посмертно Илья Гераськов награжден орденом Мужества.



Со словами поддержки и огромной благодарности к родителям бойца и всем присутствующим обратились почетный работник общего образования РФ, директор МБОУ СОШ № 1 Шишкина Т.В., полковник Воротников В.М. и майор Измайлов.



На церемонии присутствовали родители воина, школьники, учителя и многочисленные гости.



9 декабря 2022 г. в Малолавровском филиале МБОУ Новоникольской СОШ состоялось открытие мемориальной доски майору Ивану Александровичу Воробьёву, погибшему в ходе специальной военной операции.



Иван Александрович родился 6 апреля 1988 г., закончил Малолавровскую СОШ, погиб 4 марта 2022 г. Иван Александрович посмертно награжден орденом Мужества.



На торжественном мероприятии собрались жители села Малое Лаврово, ученики и руководители района. Почетное право для открытия мемориальной доски было предоставлено главе района – Гогите Дмитриевичу Хубулову и председателю районного Совета народных депутатов – Александру Константиновичу Сухову. В конце митинга состоялось возложению цветов у мемориала.



Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественных мероприятиях присутствовали члены организации, ветераны боевых действий: Волков И.И., Савенков В.М., Пальчик С.Г., Мухортов В., Голумеев С.Г., Карпинский А.И., Тимошкин А.В., Воротников В.М. и другие.



Увековечивание памяти погибших за Родину стало возможным благодаря субсидии НКО Тамбовской области, помощи депутатов Государственной Думы Полякова А.А., Мичуринского городского Совета Хизова А.С., Золотаревой Е.А.



Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. О нем должны помнить будущие поколения во имя мира на Земле.



Жистина Ирина

В г. Мичуринск и Мичуринском районе открыли три мемориальные доски погибшим при выполнении СВО на Украине.28 октября 2022 г. у здания бывшей школы № 21 состоялось открытие мемориальной доски ефрейтора Манохина Антона Юрьевича. Антон Юрьевич родился 28 октября 2000 г., закончил МБОУ СОШ № 21 г. Мичуринска. После окончания Воронежского железнодорожного техникума служил в Росгвардии, а в январе 2022 г. перешел в спецназ. Погиб Антон Юрьевич 28 февраля 2022 г. Посмертно награжден орденом Мужества.У школы собрались родственники погибшего, учителя, школьники, представители ветеранских организаций, друзья и одноклассники воина.В памятном мероприятии приняли участие заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Елена Золотарева, депутаты горсовета и областной Думы, представители администрации города и духовенства. 15 ноября 2022 г. у здания МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски рядового Гераськова Ильи Владимировича.Илья Владимирович родился в г. Мичуринск в 1999 г., в 2016 г. закончил МБОУ СОШ № 1. С первых дней он принимал участие в специальной операции на Украине. Илья Гераськов трагически погиб 5 июля 2022 г. Посмертно Илья Гераськов награжден орденом Мужества.Со словами поддержки и огромной благодарности к родителям бойца и всем присутствующим обратились почетный работник общего образования РФ, директор МБОУ СОШ № 1 Шишкина Т.В., полковник Воротников В.М. и майор Измайлов.На церемонии присутствовали родители воина, школьники, учителя и многочисленные гости. 9 декабря 2022 г. в Малолавровском филиале МБОУ Новоникольской СОШ состоялось открытие мемориальной доски майору Ивану Александровичу Воробьёву, погибшему в ходе специальной военной операции.Иван Александрович родился 6 апреля 1988 г., закончил Малолавровскую СОШ, погиб 4 марта 2022 г. Иван Александрович посмертно награжден орденом Мужества.На торжественном мероприятии собрались жители села Малое Лаврово, ученики и руководители района. Почетное право для открытия мемориальной доски было предоставлено главе района – Гогите Дмитриевичу Хубулову и председателю районного Совета народных депутатов – Александру Константиновичу Сухову. В конце митинга состоялось возложению цветов у мемориала.Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественных мероприятиях присутствовали члены организации, ветераны боевых действий: Волков И.И., Савенков В.М., Пальчик С.Г., Мухортов В., Голумеев С.Г., Карпинский А.И., Тимошкин А.В., Воротников В.М. и другие.Увековечивание памяти погибших за Родину стало возможным благодаря субсидии НКО Тамбовской области, помощи депутатов Государственной Думы Полякова А.А., Мичуринского городского Совета Хизова А.С., Золотаревой Е.А.Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. О нем должны помнить будущие поколения во имя мира на Земле.



