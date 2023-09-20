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В Мичуринском районе увековечили память героя СВО
Сегодня, 11:37
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Одно из главных направлений работы Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - увековечивание памяти погибших воинов. Мы считаем, что наши герои не могут быть забыты, они должны жить в памяти живых и служить примером для молодого поколения. Именно таким героем был Несиров Арсен Гаджиэскерович.
Вчера, 21 сентября 2023 г. в с. Красивое Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски лейтенанту, дважды кавалеру ордена Мужества Несирову Арсену Гаджиэскеровичу.
Арсен Гаджиэскерович родился 13 апреля 1987 г. Он мечтал стать военным и после окончания Красивской средней школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно – десантное командное училище, окончил его с красным дипломом. Служил по направлению в Бурятии, в рамках миротворческих операций – в Сирии и Африке. С началом СВО занимался подготовкой мобилизованных в одном из подразделений спецназа, откуда декабре 2022 г. вместе со своими учениками отправился в Запорожскую область. Служил там командиром разведвзвода. 14 марта 2023 г. Арсен Гаджиэскерович вывел свой взвод из артиллерийского огня. Он спас всех своих бойцов, а сам погиб, получив осколочное ранение. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, был представлен к ордену Мужества.
Чтобы почтить память героя, у здания школы, в которой учился Арсен Гаджиэскерович, собрались жители села, родные и близкие Несирова А.Г., учителя, школьники, представители ветеранских организаций, представители руководства Мичуринского МО. Почетное право открыть мемориальную доску Несирову А.Г. предоставили отцу героя – Несирову Г.Н.
С теплыми словами поддержки и благодарности к родным и близким Арсена Гаджиэскерович обратился глава Мичуринского района Г.Д. Хубулов, глава Красивского сельсовета Л.А. Хатунцева, подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников, заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе, майор Р.Ш. Измайлов.
Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации: Волков И.И., Савенков В.М., Воротников В.М., Воробьев С.А, Розов В.Н., Топильский Ю.В., Шаров И.А, Дудин В.Н.
Огромное спасибо Демьянову В.В. (мастерская по изготовлению памятников) за помощь и содействие ветеранскому движению.
Мы должны вечно помнить великий подвиг Солдата, отдавшего свою жизнь ради нашего будущего!
Российский Союз ветеранов Афганистана
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