В Мичуринском районе увековечили память героя СВО Комментариев: 0



Вчера, 21 сентября 2023 г. в с. Красивое Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски лейтенанту, дважды кавалеру ордена Мужества Несирову Арсену Гаджиэскеровичу.



Арсен Гаджиэскерович родился 13 апреля 1987 г. Он мечтал стать военным и после окончания Красивской средней школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно – десантное командное училище, окончил его с красным дипломом. Служил по направлению в Бурятии, в рамках миротворческих операций – в Сирии и Африке. С началом СВО занимался подготовкой мобилизованных в одном из подразделений спецназа, откуда декабре 2022 г. вместе со своими учениками отправился в Запорожскую область. Служил там командиром разведвзвода. 14 марта 2023 г. Арсен Гаджиэскерович вывел свой взвод из артиллерийского огня. Он спас всех своих бойцов, а сам погиб, получив осколочное ранение. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, был представлен к ордену Мужества.



Чтобы почтить память героя, у здания школы, в которой учился Арсен Гаджиэскерович, собрались жители села, родные и близкие Несирова А.Г., учителя, школьники, представители ветеранских организаций, представители руководства Мичуринского МО. Почетное право открыть мемориальную доску Несирову А.Г. предоставили отцу героя – Несирову Г.Н.



С теплыми словами поддержки и благодарности к родным и близким Арсена Гаджиэскерович обратился глава Мичуринского района Г.Д. Хубулов, глава Красивского сельсовета Л.А. Хатунцева, подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников, заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе, майор Р.Ш. Измайлов.

Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации: Волков И.И., Савенков В.М., Воротников В.М., Воробьев С.А, Розов В.Н., Топильский Ю.В., Шаров И.А, Дудин В.Н.



Огромное спасибо Демьянову В.В. (мастерская по изготовлению памятников) за помощь и содействие ветеранскому движению.

Мы должны вечно помнить великий подвиг Солдата, отдавшего свою жизнь ради нашего будущего!



Российский Союз ветеранов Афганистана Одно из главных направлений работы Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - увековечивание памяти погибших воинов. Мы считаем, что наши герои не могут быть забыты, они должны жить в памяти живых и служить примером для молодого поколения. Именно таким героем был Несиров Арсен Гаджиэскерович.Вчера, 21 сентября 2023 г. в с. Красивое Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски лейтенанту, дважды кавалеру ордена Мужества Несирову Арсену Гаджиэскеровичу. Арсен Гаджиэскерович родился 13 апреля 1987 г. Он мечтал стать военным и после окончания Красивской средней школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно – десантное командное училище, окончил его с красным дипломом. Служил по направлению в Бурятии, в рамках миротворческих операций – в Сирии и Африке. С началом СВО занимался подготовкой мобилизованных в одном из подразделений спецназа, откуда декабре 2022 г. вместе со своими учениками отправился в Запорожскую область. Служил там командиром разведвзвода. 14 марта 2023 г. Арсен Гаджиэскерович вывел свой взвод из артиллерийского огня. Он спас всех своих бойцов, а сам погиб, получив осколочное ранение. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, был представлен к ордену Мужества.Чтобы почтить память героя, у здания школы, в которой учился Арсен Гаджиэскерович, собрались жители села, родные и близкие Несирова А.Г., учителя, школьники, представители ветеранских организаций, представители руководства Мичуринского МО. Почетное право открыть мемориальную доску Несирову А.Г. предоставили отцу героя – Несирову Г.Н.С теплыми словами поддержки и благодарности к родным и близким Арсена Гаджиэскерович обратился глава Мичуринского района Г.Д. Хубулов, глава Красивского сельсовета Л.А. Хатунцева, подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников, заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе, майор Р.Ш. Измайлов.Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации: Волков И.И., Савенков В.М., Воротников В.М., Воробьев С.А, Розов В.Н., Топильский Ю.В., Шаров И.А, Дудин В.Н.Огромное спасибо Демьянову В.В. (мастерская по изготовлению памятников) за помощь и содействие ветеранскому движению.Мы должны вечно помнить великий подвиг Солдата, отдавшего свою жизнь ради нашего будущего!Российский Союз ветеранов Афганистана



