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В Мичуринске открыли мемориальную доску участнику СВО
28 сентября 2023
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Увековечивание памяти погибших воинов – одно из главных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Погибшие воины – настоящие герои. Они совершили великий подвиг, и мы не имеем права забывать о них!
На здании структурного подразделения МБОУ СОШ №1 была открыта мемориальная доска рядовому Алексею Александровичу Каменскому, погибшему в ходе проведения СВО.
Алексей Александрович родился в Мичуринске. В 1994 году началась война в Чечне, и парень добровольцем записался в охваченную войной республику связистом. Отслужив 8 месяцев, Алексей Каменский вернулся в Мичуринск, женился. В семье родились трое детей. Позже семья Каменских переехала в подмосковный Подольск. В 2020 году началась эпидемия Ковид-19, и Алексей записался санитаром-добровольцем в ковидный госпиталь. После окончания эпидемии он вернулся работать на завод. Когда начались события на Украине, Алексей Александрович записался добровольцем на фронт. Через 13 дней после отъезда в дом к Каменским пришло известие о том, что рядовой Каменский Алексей Александрович погиб. Посмертно награждён орденом Мужества.
Во дворе школы, в которой учился Каменский А.А., состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие жители м. Донское, учителя, школьники, представители ветеранских организаций и руководства г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа. Право открытия мемориальной доски предоставили отцу героя – Александру Николаевичу Каменскому. Со словами благодарности и поддержки обратились к присутствующим заместитель главы администрации района по социальным вопросам Чепрасова Т.С., председатель Мичуринского городского Совета депутатов Горлов К.Н., подполковник, участник боевых в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н., заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе, майор Измайлов Р.Ш.
Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации: Савенков В.М. и Бабичев Ю.Н.
ММОТООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»
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