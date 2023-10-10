В Мичуринске открыли мемориальную доску сержанту Горошко Евгению Комментариев: 0



Накануне на здании МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска открыли мемориальную доску сержанту Горошко Евгению Валерьевичу.



Евгений Валерьевич родился в 1992 г. в Мичуринске. Учился в средней школе № 23. После окончания школы поступил в Московский университет физической культуры, спорта и туризма. После учебы Горошко Е.В. отслужил в армии. С 2017 г. работал в Крыму заместителем командира батальона по спорту в седьмой горной воздушно – десантной дивизии. В апреле 2022 г. Евгений Валерьевич стал участником СВО на Украине. 1 сентября 2022 г. он попал под обстрел, получил тяжелое ранение, а 4 сентября умер в госпитале. Награжден орденом Мужества посмертно.



На торжественном мероприятии собрались родные и близкие Евгения Валерьевича, школьники и студенты, жители города, представители руководства, духовенства и ветеранских организаций. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родителям воина – Валерию Петровичу и Ирине Михайловне.



Много теплых слов звучало в адрес погибшего героя и его родителей. К собравшимся обратились депутат Тамбовской областной Думы Августюков К.В., подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и ветеран боевых действий в Афганистане Хайрадзе Т.Б., учителя Евгения Валерьевича.



Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». Огромное спасибо Демьянову В.В. (мастерская по изготовлению памятников) и депутату Государственной Думы Полякову А.А. за помощь и содействие ветеранскому движению.



Евгений Валерьевич навсегда останется в памяти живых и будет достойным примером для подрастающего поколения!



Вечная память герою!



ММО ТО ООО «РСВА» Современная история кует новых героев. Вчерашние мальчишки встали на защиту страны и своего народа, что бы наша жизнь текла мирно и спокойно. Но за чистое небо над головой нам приходится платить немалую цену – на передовой ежедневно гибнут наши бойцы. ММО ТО ООО «РСВА» считает своим долгом увековечить память каждого Солдата, погибшего за нас.Накануне на здании МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска открыли мемориальную доску сержанту Горошко Евгению Валерьевичу.Евгений Валерьевич родился в 1992 г. в Мичуринске. Учился в средней школе № 23. После окончания школы поступил в Московский университет физической культуры, спорта и туризма. После учебы Горошко Е.В. отслужил в армии. С 2017 г. работал в Крыму заместителем командира батальона по спорту в седьмой горной воздушно – десантной дивизии. В апреле 2022 г. Евгений Валерьевич стал участником СВО на Украине. 1 сентября 2022 г. он попал под обстрел, получил тяжелое ранение, а 4 сентября умер в госпитале. Награжден орденом Мужества посмертно.На торжественном мероприятии собрались родные и близкие Евгения Валерьевича, школьники и студенты, жители города, представители руководства, духовенства и ветеранских организаций. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родителям воина – Валерию Петровичу и Ирине Михайловне. Много теплых слов звучало в адрес погибшего героя и его родителей. К собравшимся обратились депутат Тамбовской областной Думы Августюков К.В., подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и ветеран боевых действий в Афганистане Хайрадзе Т.Б., учителя Евгения Валерьевича.Открытие мемориальных досок – инициатива ММО ТО ООО «РСВА». Огромное спасибо Демьянову В.В. (мастерская по изготовлению памятников) и депутату Государственной Думы Полякову А.А. за помощь и содействие ветеранскому движению.Евгений Валерьевич навсегда останется в памяти живых и будет достойным примером для подрастающего поколения!Вечная память герою!ММО ТО ООО «РСВА»



