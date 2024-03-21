В Мичуринском районе открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову А.С. Комментариев: 0



Андрей Сергеевич родился 22 марта 1998 года. Еще в школе принял решение стать военным моряком и упорно шел к этой цели. Он окончил кадетский корпус и Военно – морскую академию им. Кузнецова. Служил командиром боевой части радиотехнической связи БПЛ В-261 «Новороссийск» Черноморского флота. Был награжден медалью «За службу в подводных войсках». Андрей Сергеевич погиб 13 сентября 2023 г. при выполнении боевых задач в специальной военной операции на Украине. За смелые и решительные действия был удостоен ордена Мужества посмертно.



На церемонии открытия присутствовали глава Мичуринского МО Г.Д. Хубулов, председатель Совета депутатов Мичуринского МО А.К. Сухов, Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: Савенков В.М., Воротников В.М. и В.А. Мухортов, а также близкие родственники погибшего, учителя, школьники и односельчане.



Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме героя – О.В. Коршуновой.



Много добрых слов было сказано об Андрее Сергеевиче. Он был честным, отзывчивым, добрым, готовым придти на помощь в трудную минуту. Таким он и останется в памяти тех, кто его знал.



Память погибшего почтили минутой молчания, к мемориальной доске возложили цветы.



Очередной герой, ушедший в вечность… Он ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны и народа!



Вечная память герою!!!



Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» благодарит за помощь и содействие в установке мемориальной доски депутата Государственной Думы Полякова Александра Алексеевича и предпринимателя Демьянова Владимира Владимировича. 21 марта 2024 г. на здании Мановицкого филиала МБОУ Новоникольской СОШ была открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову Андрею Сергеевичу.Андрей Сергеевич родился 22 марта 1998 года. Еще в школе принял решение стать военным моряком и упорно шел к этой цели. Он окончил кадетский корпус и Военно – морскую академию им. Кузнецова. Служил командиром боевой части радиотехнической связи БПЛ В-261 «Новороссийск» Черноморского флота. Был награжден медалью «За службу в подводных войсках». Андрей Сергеевич погиб 13 сентября 2023 г. при выполнении боевых задач в специальной военной операции на Украине. За смелые и решительные действия был удостоен ордена Мужества посмертно.На церемонии открытия присутствовали глава Мичуринского МО Г.Д. Хубулов, председатель Совета депутатов Мичуринского МО А.К. Сухов, Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: Савенков В.М., Воротников В.М. и В.А. Мухортов, а также близкие родственники погибшего, учителя, школьники и односельчане.Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме героя – О.В. Коршуновой.Много добрых слов было сказано об Андрее Сергеевиче. Он был честным, отзывчивым, добрым, готовым придти на помощь в трудную минуту. Таким он и останется в памяти тех, кто его знал.Память погибшего почтили минутой молчания, к мемориальной доске возложили цветы.Очередной герой, ушедший в вечность… Он ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны и народа!Вечная память герою!!!Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» благодарит за помощь и содействие в установке мемориальной доски депутата Государственной Думы Полякова Александра Алексеевича и предпринимателя Демьянова Владимира Владимировича.



