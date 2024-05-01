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В Мичуринске открыли мемориальную доску ст. лейтенанту Тимошкину Александру Вячеславовичу
Сегодня, 10:48
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В минувшие выходные у здания МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски ст. лейтенанту Тимошкину Александру Вячеславовичу.
Александр Вячеславович родился в 1968 г. в г. Мичуринске. В 1989 г. он закончил Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище. В 1995 – 1996 гг. участвовал в боевых действиях в Чечне. Много лет Тимошкин А.В. принимал активное участие в мероприятиях, проводимых Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», и занимался военно – патриотическим воспитаем молодежи. В 2023 г. он добровольцем ушел на специальную военную операцию. Героически погиб 8 декабря 2023 г.
Чтобы почтить память героя, у здания школы, в которой учился Александр Вячеславович, собрались школьники, учителя, родные, одноклассники, члены ветеранской организации, представители духовенства и руководства города.
Со словами благодарности и поддержки к семье погибшего и к собравшимся обратились глава города Мичуринска М.В. Харников, директор МБОУ СОШ № 1 Т.В. Шишкина, Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков, заместитель командира авиационного полка по воспитательной работе, подполковник Р.Ш. Измайлов, бывший директор МБОУ СОШ № 1 В.А. Кременецкая.
Память Александра Тимошкина почтили минутой молчания. Право открыть мемориальную доску предоставили маме и младшему сыну Александра Вячеславовича.
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