В Мичуринске продолжается увековечивание памяти героев СВО Комментариев: 0



Александр Вячеславович родился 28 апреля 1968 г. в г. Мичуринске. В 1989 г. закончил Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище, факультет специального назначения. В 1995 – 1996 гг. участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, воинское звание - капитан. Работал инструктором по организации службы I категории в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург». Много лет принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых нашей ветеранской организацией, а также в военно – патриотическом воспитании молодежи, имеет ведомственные и общественные награды, награжден орденом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «За заслуги». В 2023 г. добровольцем ушел на специальную военную операцию. Героически погиб 8 декабря 2023 г. У Александра Вячеславовича осталась жена и двое детей.



Мы очень хотим, что бы подвиг А.В. Тимошкина не был забыт, что бы его имя помнили последующие поколения. 26 апреля 2024 г. на здании МБОУ СОШ № 1, в которой учился ветеран, будет установлена мемориальная доска.



Вечная память герою!



«Российский Союз ветеранов Афганистана» Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» одним из главных направлений в своей работе считает увековечивание памяти погибших воинов. С этой целью по г. Мичуринску и Мичуринскому МО устанавливаются мемориальные доски и баннеры. Изображения героев – мичуринцев напоминают жителям о великом подвиге русского солдата и привлекают внимание к истории нашей малой Родины. На протяжении долгого времени наша ветеранская организация устанавливала баннеры, посвященные ветеранам войн в Афганистане, Чечне и Сирии. Теперь пришло время обратить внимание граждан на воинов, погибших при исполнении воинского долга на Украине. На ул. Интернациональной г. Мичуринска был открыт баннер, посвященный члену нашей организации, ветерану войны в Афганистане, погибшему при проведении специальной военной операции на Украине Александру Вячеславовичу Тимошкину.Александр Вячеславович родился 28 апреля 1968 г. в г. Мичуринске. В 1989 г. закончил Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище, факультет специального назначения. В 1995 – 1996 гг. участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, воинское звание - капитан. Работал инструктором по организации службы I категории в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург». Много лет принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых нашей ветеранской организацией, а также в военно – патриотическом воспитании молодежи, имеет ведомственные и общественные награды, награжден орденом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «За заслуги». В 2023 г. добровольцем ушел на специальную военную операцию. Героически погиб 8 декабря 2023 г. У Александра Вячеславовича осталась жена и двое детей.Мы очень хотим, что бы подвиг А.В. Тимошкина не был забыт, что бы его имя помнили последующие поколения. 26 апреля 2024 г. на здании МБОУ СОШ № 1, в которой учился ветеран, будет установлена мемориальная доска.Вечная память герою!«Российский Союз ветеранов Афганистана»



