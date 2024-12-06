В Большой Сосновке открыли мемориальную доску герою специальной военной операции Дмитрию Мелёхину Комментариев: 0



Дмитрий Мелёхин, родившийся в 2002 году, окончил Большесосновскую школу в 2017 году, после чего продолжил обучение в Липецком колледже. В сентябре 2022 года он присоединился к формированию Частной Военной Компании «Вагнер» и принял участие в боевых действиях. 18 октября того же года он героически погиб в ходе сражения за город Артёмовск в Донецкой Народной Республике, подорвавшись на мине. За проявленный героизм Дмитрий Александрович посмертно награждён государственной наградой — медалью «За отвагу».



Церемония открытия мемориальной доски прошла у здания школы, где Дмитрий учился. На мероприятии собрались его родители, близкие, учителя, ученики, представители местной власти, духовенства, ветераны боевых действий, а также неравнодушные жители села.



С речью к собравшимся обратились временно исполняющая полномочия главы Мичуринского МО Татьяна Сергеевна Чепрасова, председатель Совета народных депутатов Александр Константинович Сухов, а также ветеран боевых действий Сергей Анатольевич Воробьёв. Они выразили благодарность родителям Дмитрия за воспитание настоящего героя, поделились словами поддержки и призвали школьников помнить подвиг своего земляка.



Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям Дмитрия — Наталье Евгеньевне и Николаю Сергеевичу. Освящение мемориальной доски провёл протоиерей Сергий Конов.



После церемонии участники возложили цветы к портрету героя и почтили его память минутой молчания.



На мероприятии также присутствовали члены Мичуринского отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», в том числе ветераны боевых действий Виктор Михайлович Савенков, Сергей Анатольевич Воробьёв и Тенгиз Бидзинович Хайрадзе.



Организаторы выразили благодарность главе Мичуринского МО Георгию Давидовичу Хубулову, депутату Государственной Думы Андрею Александровичу Полякову и предпринимателю Владимиру Васильевичу Демьянову за поддержку в проведении мероприятия. 5 декабря 2024 года в селе Большая Сосновка Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия Александровича Мелёхина, уроженца села, участника специальной военной операции на Украине.Дмитрий Мелёхин, родившийся в 2002 году, окончил Большесосновскую школу в 2017 году, после чего продолжил обучение в Липецком колледже. В сентябре 2022 года он присоединился к формированию Частной Военной Компании «Вагнер» и принял участие в боевых действиях. 18 октября того же года он героически погиб в ходе сражения за город Артёмовск в Донецкой Народной Республике, подорвавшись на мине. За проявленный героизм Дмитрий Александрович посмертно награждён государственной наградой — медалью «За отвагу».Церемония открытия мемориальной доски прошла у здания школы, где Дмитрий учился. На мероприятии собрались его родители, близкие, учителя, ученики, представители местной власти, духовенства, ветераны боевых действий, а также неравнодушные жители села.С речью к собравшимся обратились временно исполняющая полномочия главы Мичуринского МО Татьяна Сергеевна Чепрасова, председатель Совета народных депутатов Александр Константинович Сухов, а также ветеран боевых действий Сергей Анатольевич Воробьёв. Они выразили благодарность родителям Дмитрия за воспитание настоящего героя, поделились словами поддержки и призвали школьников помнить подвиг своего земляка.Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям Дмитрия — Наталье Евгеньевне и Николаю Сергеевичу. Освящение мемориальной доски провёл протоиерей Сергий Конов.После церемонии участники возложили цветы к портрету героя и почтили его память минутой молчания.На мероприятии также присутствовали члены Мичуринского отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», в том числе ветераны боевых действий Виктор Михайлович Савенков, Сергей Анатольевич Воробьёв и Тенгиз Бидзинович Хайрадзе.Организаторы выразили благодарность главе Мичуринского МО Георгию Давидовичу Хубулову, депутату Государственной Думы Андрею Александровичу Полякову и предпринимателю Владимиру Васильевичу Демьянову за поддержку в проведении мероприятия.



