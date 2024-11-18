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В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Валентину Воропаеву
Вчера, 16:21
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18 ноября 2024 года у здания школы №1 в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, прапорщике Валентине Сергеевиче Воропаеве, который погиб при исполнении служебного долга.
Валентин Воропаев, родившийся в 1993 году, окончил 9 классов школы №1, а затем профессиональное обучение в лицее №19. После службы в Вооружённых силах России он связал свою жизнь с армией, подписав контракт с 4-й гвардейской танковой дивизией. 9 марта 2022 года он погиб, выполняя боевую задачу.
На мероприятии присутствовали родные и друзья Валентина, учителя, ученики, ветераны боевых действий, члены военно-патриотических клубов, а также представители администрации и духовенства. Заместитель главы администрации города Ольга Мосолова, председатель городского Совета депутатов Константин Горлов, директор школы Татьяна Шишкина и кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Михаил Воротников выразили соболезнования родным героя, отметили важность сохранения памяти о его подвиге и воспитания патриотизма у молодёжи.
Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено семье Валентина. После освящения доски и заупокойной литии участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.
На церемонии присутствовали члены местного отделения организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которые выразили благодарность главе администрации Мичуринска Михаилу Харникову, депутату Госдумы Андрею Полякову и предпринимателю Виктору Демьянову за поддержку мероприятия.
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