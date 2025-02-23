В Мичуринске открыли мемориальную доску в честь погибшего героя Александра Тихомирова Комментариев: 0



Александр Тихомиров родился в 1998 году в Мичуринске. Он окончил СОШ №15, затем обучался в морском классе кадетской школы имени Дёмина. С юных лет стремился к военной службе, поступил в академию, а после её окончания в звание лейтенанта продолжил службу в Тамбове. В зоне боевых действий он оказался 31 марта 2023 года. За проявленный героизм был награждён медалями «За боевое отличие» и «Участник СВО».



5 октября 2024 года его подразделение «Ястреб» получило повреждения. Чтобы защитить своих подчинённых, Тихомиров лично отправился выполнять приказ. Во время осмотра прилетела ракета HIMARS – офицер погиб мгновенно. Посмертно он был награждён орденом Мужества.



Открытие мемориальной доски прошло у здания школы №15, где учился герой. На церемонию пришли его родные, друзья, одноклассники, учителя, представители городской администрации, духовенства, ветераны боевых действий и жители города. С речью выступили заместитель главы администрации Мичуринска Ольга Мосолова, подполковник и ветеран Афганистана Владимир Воротников, классный руководитель Нина Черепанова и мать бойца Наталья Семёновна.



Право открыть мемориальную доску было предоставлено маме и супруге героя – Наталье Семёновне и Алине. После освящения доски отцом Игорем собравшиеся почтили память офицера минутой молчания и возложили цветы к его портрету.



В мероприятии приняли участие члены Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана»: Владимир Воротников, Виктор Дудин, Юрий Бабичев и Александр Докукин. Организаторы выразили благодарность главе Мичуринска Михаилу Харникову, главе Мичуринского МО Геннадию Хубулову, депутату Госдумы Андрею Полякову и предпринимателю Виктору Демьянову за содействие в проведении церемонии. В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о старшем лейтенанте Александре Дмитриевиче Тихомирове, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.Александр Тихомиров родился в 1998 году в Мичуринске. Он окончил СОШ №15, затем обучался в морском классе кадетской школы имени Дёмина. С юных лет стремился к военной службе, поступил в академию, а после её окончания в звание лейтенанта продолжил службу в Тамбове. В зоне боевых действий он оказался 31 марта 2023 года. За проявленный героизм был награждён медалями «За боевое отличие» и «Участник СВО».5 октября 2024 года его подразделение «Ястреб» получило повреждения. Чтобы защитить своих подчинённых, Тихомиров лично отправился выполнять приказ. Во время осмотра прилетела ракета HIMARS – офицер погиб мгновенно. Посмертно он был награждён орденом Мужества.Открытие мемориальной доски прошло у здания школы №15, где учился герой. На церемонию пришли его родные, друзья, одноклассники, учителя, представители городской администрации, духовенства, ветераны боевых действий и жители города. С речью выступили заместитель главы администрации Мичуринска Ольга Мосолова, подполковник и ветеран Афганистана Владимир Воротников, классный руководитель Нина Черепанова и мать бойца Наталья Семёновна.Право открыть мемориальную доску было предоставлено маме и супруге героя – Наталье Семёновне и Алине. После освящения доски отцом Игорем собравшиеся почтили память офицера минутой молчания и возложили цветы к его портрету.В мероприятии приняли участие члены Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана»: Владимир Воротников, Виктор Дудин, Юрий Бабичев и Александр Докукин. Организаторы выразили благодарность главе Мичуринска Михаилу Харникову, главе Мичуринского МО Геннадию Хубулову, депутату Госдумы Андрею Полякову и предпринимателю Виктору Демьянову за содействие в проведении церемонии.



