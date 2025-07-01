В Тамбове выявляют новых граждан РФ, уклоняющихся от воинского учёта Комментариев: 0



Поводом для проведения проверки послужили обращения от жителей города, обеспокоенных деятельностью некоторых заведений общественного питания. Именно по этим адресам и были организованы выездные мероприятия. В результате в ходе рейда были проверены документы у более чем 15 человек, в том числе как иностранных граждан, так и тех, кто недавно стал гражданином России.



Двое из проверенных были доставлены в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Кроме того, сотрудники выявили группу граждан, не вставших на воинский учёт после получения российского паспорта. Эти лица переданы в распоряжение представителей военного комиссариата, где им предстоит пройти необходимые процедуры постановки на учёт.



Проверки подобного рода, как подчёркивают в администрации, проводятся на регулярной основе и призваны не только упорядочить работу по воинскому учёту, но и способствовать выявлению фактов незаконной миграции и нарушения законодательства о гражданстве. Власти подчёркивают, что новые граждане Российской Федерации обязаны соблюдать все установленные законом требования наравне с остальными жителями страны.



Фото: яндекс-карты В Тамбове прошёл очередной профилактический рейд, направленный на проверку соблюдения требований воинского учёта среди натурализованных граждан. Мероприятие проведено силами военных следователей совместно с полицией и представителями городской администрации. Основной целью стало выявление бывших иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт, как того требует закон.Поводом для проведения проверки послужили обращения от жителей города, обеспокоенных деятельностью некоторых заведений общественного питания. Именно по этим адресам и были организованы выездные мероприятия. В результате в ходе рейда были проверены документы у более чем 15 человек, в том числе как иностранных граждан, так и тех, кто недавно стал гражданином России.Двое из проверенных были доставлены в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Кроме того, сотрудники выявили группу граждан, не вставших на воинский учёт после получения российского паспорта. Эти лица переданы в распоряжение представителей военного комиссариата, где им предстоит пройти необходимые процедуры постановки на учёт.Проверки подобного рода, как подчёркивают в администрации, проводятся на регулярной основе и призваны не только упорядочить работу по воинскому учёту, но и способствовать выявлению фактов незаконной миграции и нарушения законодательства о гражданстве. Власти подчёркивают, что новые граждане Российской Федерации обязаны соблюдать все установленные законом требования наравне с остальными жителями страны.Фото: яндекс-карты



