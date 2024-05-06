В Тамбовской области выявили уклоняющихся от воинского учёта мигрантов

В Тамбовской области начала разрушаться вновь отремонтированная дорога 0 В Тамбовской области вновь были потрачены бюджетные средства на ремонт дороги, результат которого не соответствует ожиданиям. На этот раз вопрос касается дороги до Пичаево.

В Тамбове по нацпроекту отремонтировали дорогу на ул. Чичканова 0 Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тамбове ведется ремонт дорог. В частности, в 2023 году была приведена в нормативное состояние автодорога на Воздвиженское кладбище. Это участок дороги по улице Чичканова, начиная от дома № 1А и заканчивая улицей

Имущественный комплекс МУП «Тамбовтеплосервис» могут отдать в концессию 0 Прошло заседание комиссии по деятельности муниципальных унитарных предприятий при администрации города Тамбова. На этом собрании члены комиссии, включая депутатов гордумы, обсудили финансово-хозяйственную деятельность тамбовских предприятий за 2023 год и наметили планы на оставшуюся часть текущего

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А. 0 Накануне у здания МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное мероприятие - открытие мемориальной доски майору, кавалеру ордена Мужества Беззубкину Станиславу Алексеевичу.

Жители проезда Звёздный в Тамбове жалуются на машину, которая выгружает мусор 0 Жители проезда Звёздный в Тамбове обратились в «Тамбовскую сетевую компанию», которая занимается обработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), с жалобой на регулярные посещения автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом. Водитель этого автомобиля выгружает мусор неподалеку от контейнерной площадки возле

Предприниматель из Мичуринска осужден за хищение муниципального имущества 0 Мичуринский городской суд Тамбовской области признал виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями 64-летнего генерального директора ООО "Комплексные коммунальные системы" Олега Утешева. Суд вынес решение о назначении ему четырех лет лишения свободы в

В Тамбовской области выявили уклоняющихся от воинского учёта мигрантов 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону осуществили оперативный рейд, который позволил выявить мигрантов, избегающих постановки на воинский учет.

Матери 11 детей присвоено почётное звание «Мать-героиня» 0 За выдающиеся заслуги в поддержке института семьи и воспитании детей Тамбовчанка Татьяна Нагаева была удостоена почётного звания "Мать-героиня". Соответствующий указ №300 "О награждении государственными наградами РФ" был подписан недавно Президентом России Владимиром Путиным. Глава региона Максим

Арестован подозреваемый в подготовке терактов в судах 0 Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Тамбове гражданина России, подозреваемого в подготовке терактов по указанию украинских спецслужб. В результате обыска у мужчины были обнаружены самодельные взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о подготовке к теракту,

Православные отмечают Светлое Воскресение Христово 0 Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают святое событие — Пасху, которая также известна как Воскресение Христово, самый важный праздник в христианстве. Пасха связана с последней неделей жизни Иисуса Христа, известной как Страстная неделя, включающей предательство Иуды, суд, распятие и смерть

Жители Инжавинского округа обратились в СК насчет неудовлетворительного состояния медучреждения 0 Жители села Красивки Инжавинского муниципального округа Тамбовской области обратились с жалобой в Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации по поводу аварийного состояния местного медучреждения.

В Тамбовской области мужчина осуждён за изготовление арбалета 0 Местный житель Мордовского района был признан виновным в незаконном производстве оружия согласно части 4 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда он был осужден к году исправительных работ с удержанием 10% своей заработной платы в пользу государства, условно, а также ему

На сайте ЗАГСа можно сгенерировать имя ребенку 0 На веб-сайте ЗАГС стала доступна функция подбора имени для вашего малыша. Этот сервис поможет вам выбрать имя с учётом различных параметров: пола ребёнка, предпочтений по популярности или уникальности имени, его первой буквы или длины, а также учитывает региональные и национальные особенности.

Администрации Уварова необходимо разработать документы для ремонта моста 0 Прокуратура провела проверку в городе Уварово и обнаружила нарушения.

В Тамбове из-за понижения уровня воды в реке Цне ввели режим повышенной готовности 0 С 16:00 3 мая в Тамбове объявлен режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Цне, как сообщили в администрации города.

По факту гибели ребёнка в ДТП в Тамбовском округе возбуждено уголовное дело 0 В Тамбовском округе днём 2 мая произошло серьёзное ДТП между посёлком Комсомольцем и селом Селезни с трагическим исходом. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

В Мичуринске открыли мемориальную доску ст. лейтенанту Тимошкину Александру Вячеславовичу 0 В минувшие выходные у здания МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски ст. лейтенанту Тимошкину Александру Вячеславовичу.

В Тамбовский гарнизонный суд снова поступило дело о коррупции в липецком МЧС 0 Второй Западный окружной военный суд отменил решение Тамбовского гарнизонного военного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела о коррупции в липецком управлении МЧС. Основным фигурантом дела является Михаил Салфетников, который возглавлял ведомство в период с 2013 по 2020 годы.

Трое жердевцев предстанут перед судом за мошенничество с грантовыми средствами на развитие пчеловодства 0 Прокуратура Жердевского района Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей района. Им предъявлены обвинения по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Экстренное предупреждение: жителей Тамбовской области могут ждать заморозки 0 Опубликовано экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 3 на 4 мая на территории области ожидаются опасные метеорологические явления – заморозки