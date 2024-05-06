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В Тамбовской области выявили уклоняющихся от воинского учёта мигрантов
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону осуществили оперативный рейд, который позволил выявить мигрантов, избегающих постановки на воинский учет.
Проверки были проведены на территории различных торговых точек, строительных участков и в пунктах общественного питания. В результате были обнаружены нарушители, которым были выданы повестки о необходимости постановки на воинский учет.
Всего было проверено 26 мигрантов. Представители ведомства заверили, что подобные мероприятия будут продолжены и усилены в дальнейшем.
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