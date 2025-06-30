Разработкой территориальной схемы обращения с отходами в Тамбовской области займётся компания из Татарстана Комментариев: 0



Сумма контракта составила 6,8 млн рублей, при том что начальная цена была установлена на уровне 7,2 млн. Заявка татарстанской компании оказалась единственной, поступившей на конкурс, и была признана соответствующей условиям закупки.



В рамках заключённого договора подрядчику предстоит до 25 декабря 2025 года разработать территориальную схему обращения с отходами, включая её электронную модель. Хотя технические детали проекта в открытых источниках не раскрываются, обычно подобные схемы содержат стратегические цели в сфере утилизации, обезвреживания и размещения отходов, описание существующей инфраструктуры и перспективных объектов, таких как перегрузочные станции, полигоны и мусоросортировочные комплексы.



Кроме того, в документе, как правило, указываются зоны деятельности региональных операторов, а также моделируются потоки ТКО с учётом логистики и актуального состояния отрасли. Схемы разрабатываются с прицелом на долгосрочную перспективу — например, в соседней Воронежской области подобный документ охватывает период до 2035 года.



Разработка территориальной схемы станет основой для последующих решений в сфере обращения с отходами, включая планирование инвестиций, выбор технологий и оптимизацию работы операторов. Успешная реализация контракта может повлиять на экологическое благополучие региона и эффективность системы управления ТКО в ближайшие годы. Победителем открытого конкурса на создание территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) для Тамбовской области стало ООО «Эттон-Центр» из Татарстана. Контракт с компанией заключён региональным министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, информация об этом размещена на портале госзакупок.Сумма контракта составила 6,8 млн рублей, при том что начальная цена была установлена на уровне 7,2 млн. Заявка татарстанской компании оказалась единственной, поступившей на конкурс, и была признана соответствующей условиям закупки.В рамках заключённого договора подрядчику предстоит до 25 декабря 2025 года разработать территориальную схему обращения с отходами, включая её электронную модель. Хотя технические детали проекта в открытых источниках не раскрываются, обычно подобные схемы содержат стратегические цели в сфере утилизации, обезвреживания и размещения отходов, описание существующей инфраструктуры и перспективных объектов, таких как перегрузочные станции, полигоны и мусоросортировочные комплексы.Кроме того, в документе, как правило, указываются зоны деятельности региональных операторов, а также моделируются потоки ТКО с учётом логистики и актуального состояния отрасли. Схемы разрабатываются с прицелом на долгосрочную перспективу — например, в соседней Воронежской области подобный документ охватывает период до 2035 года.Разработка территориальной схемы станет основой для последующих решений в сфере обращения с отходами, включая планирование инвестиций, выбор технологий и оптимизацию работы операторов. Успешная реализация контракта может повлиять на экологическое благополучие региона и эффективность системы управления ТКО в ближайшие годы.



