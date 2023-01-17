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В терсхему обращения с отходами включили объекты с уголовными делами
Сегодня, 09:00
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Минприроды РФ опубликовало федеральную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Согласно документу, до 2030 года в России появится 1 240 новых объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО. В Тамбовской области в федеральную схему вошли объекты скандально известного ООО «КомЭк». Планируется привлечь как частные, так и бюджетные средства для реализации территориальной схемы обращения с отходами.
При этом стоить отметить, что в прошлом году правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, связанных с деятельностью ООО «КомЭк». Одно дело связано с мошенничеством на «КомЭке» брали деньги за то, что сортируют мусор, но в действительности делали это не в тех объёмах, в которых брали за это деньги, а второе дело связано с незаконной предпринимательской деятельностью.
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