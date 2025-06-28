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В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны

Сегодня, 10:35
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В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Информация о повреждении памятного сооружения была обнаружена в ходе мониторинга интернет-пространства. После подтверждения факта разрушения руководством СК по Тамбовской области было принято решение о незамедлительном возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ — «повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

Как уточняется в официальном сообщении, подозреваемым по делу проходит житель округа, 1986 года рождения. В отношении него ведутся необходимые следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства, чтобы дать правовую оценку действиям фигуранта.

Прокуратура Мучкапского района взяла расследование под особый контроль, подчёркивая общественную значимость инцидента. Мемориалы, посвящённые памяти павших в войне, являются символами национальной гордости и уважения, и любые посягательства на них вызывают широкий общественный резонанс.
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В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны

Сегодня, 10:35
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В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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