Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена

В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 года

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается

Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере

В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации

В Тамбове обсудили цифровизацию и кадровые вызовы дорожной отрасли

В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета

В Тамбове состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Тамбовской области выявили схему махинаций с землёй

» » Обязательное чипирование собак в Тамбовской области

Обязательное чипирование собак в Тамбовской области

Сегодня, 11:06
Комментариев: 0
Версия для печати
Обязательное чипирование собак в Тамбовской областиС 1 мая 2026 года в Тамбовской области вступает в силу новый закон, обязывающий всех владельцев собак провести процедуру чипирования своих питомцев. До этой даты операция будет бесплатной, после — только за счёт владельца. Чиновники называют инициативу шагом к упорядочиванию учета и повышению безопасности, однако у самих граждан нарастает беспокойство: что будет, если отказать, и какие последствия ждут нарушителей?

По замыслу регионального департамента ветеринарии, электронный чип станет аналогом паспорта животного: он позволит быстро установить владельца, а в случае потери — ускорить поиск собаки. Закон при этом распространяется на всех собак, находящихся на территории области, независимо от того, являются ли они постоянными жителями или прибыли временно. Без микрочипа регистрация станет невозможной — а регистрация, согласно новым нормам, будет обязательной.

Тем, у кого собака уже есть, даётся две недели с момента вступления закона в силу, чтобы пройти чипирование и поставить питомца на учёт. В случае приобретения или ввоза нового животного в регион этот срок такой же — 14 дней. Нарушение процедуры грозит лишением права владения, а в перспективе — и административными мерами. Пока официальных санкций не озвучено, но в ряде регионов уже практикуются штрафы, а в отдельных случаях — конфискация животных.

Хотя чипы официально признаны безопасными, в ветеринарной среде остаются сомнения. Отмечены единичные, но зафиксированные случаи воспалений, индивидуальной непереносимости, миграции микрочипа под кожей. Для пожилых и больных собак такие риски могут стать критичными. Многие владельцы задаются вопросом: не навредит ли обязательная процедура питомцу больше, чем его отсутствие в реестре?

Региональные власти заявляют, что обязательное чипирование — часть масштабной программы по борьбе с бездомными животными. В неё также входят планы по стерилизации, созданию приютов, контролю за агрессивными особями. Однако на практике пока отсутствуют конкретные инструменты реализации, а вопросы проверки, санкций и доступа к данным остаются без ответа.

Дополнительное беспокойство у владельцев вызывают и новые правила выгула собак: поводок — строго не длиннее полутора метров, намордник обязателен, а детям младше 14 лет запрещено выгуливать породы, признанные потенциально опасными. Все эти меры сопровождаются угрозой штрафов, что лишь усиливает ощущение давления.

Готова ли система обеспечить выполнение столь жёстких требований? Хватит ли мощностей у ветеринарных учреждений, чтобы своевременно обработать всех домашних животных региона? Кто и как будет контролировать исполнение, а главное — какова судьба тех, кто просто не справится с требованиями?

На эти вопросы пока нет чёткого ответа.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В области приняты новые правила содержания домашних животных

В Тамбове ужесточаются правила выгула собак

Жители Тамбова обеспокоены ситуацией с бездомными собаками: отлов животных ...

Тамбовчане требуют защиты от бродячих собак: проблема остаётся нерешённой

Защитить себя и своих питомцев

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове выявлены серьёзные проблемы в системе водоотведения

Сегодня, 11:22
0
27 июня представители Тамбовской городской Думы совместно с сотрудниками администрации и Водоканала провели выездной осмотр объектов водоотведения, вызывающих опасения. В рамках инспекции участники посетили отремонтированный участок канализационного коллектора на улице Астраханской, а затем выехали

Обязательное чипирование собак в Тамбовской области

Сегодня, 11:06
0
С 1 мая 2026 года в Тамбовской области вступает в силу новый закон, обязывающий всех владельцев собак провести процедуру чипирования своих питомцев. До этой даты операция будет бесплатной, после — только за счёт владельца. Чиновники называют инициативу шагом к упорядочиванию учета и повышению

Власти предлагают использовать Wi‑Fi

Сегодня, 10:22
0
В Тамбовской области по мере необходимости действует временное ограничение скорости мобильного интернета до уровня 2G (Edge). Как заявляют региональные власти, мера носит превентивный характер и направлена на минимизацию рисков, связанных с применением беспилотников и FPV-дронов, которые могут

Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году

Вчера, 10:59
0
Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный

В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье»

Вчера, 10:55
0
Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость

Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости

Вчера, 10:41
0
ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах

В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы

26 июня 2025
0
В стенах правительства Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею мировой юстиции — ключевого звена судебной системы, включающего мировых судей. Их деятельность играет важную роль в обеспечении справедливости и правового порядка, особенно в разрешении бытовых и

Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-й

26 июня 2025
0
Бюджет Тамбовской области за 2024 год исполнен с положительным сальдо — доходы составили 75,4 млрд рублей, тогда как расходы ограничились суммой в 73,4 млрд. Таким образом, регион завершил финансовый год с профицитом в 2 млрд рублей. Эти данные размещены на официальном сайте областной думы и прошли

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

26 июня 2025
0
25 июня в Тамбове состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Владимиру Павловичу Шолмову — героическому командиру времён Великой Отечественной войны, чьи боевые товарищи называли его не иначе как «нашим Александром Невским». Памятная табличка украсила фасад дома №73 на улице Советской, где

В реке Цна вновь зафиксировано загрязнение сточными водами

25 июня 2025
0
В Тамбовской области зафиксирован новый случай загрязнения водоёма — в этот раз речь идёт о реке Цне в районе садоводческих товариществ «Заречье» и «Дачное». Как сообщает региональное Министерство экологии и природных ресурсов, в воду попали сточные массы тёмного цвета с резким и отталкивающим

В школах Инжавинского округа выявлены нарушения в организации питания

25 июня 2025
0
Прокуратура Инжавинского района провела плановую проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в школьных столовых. По результатам надзорных мероприятий в ряде образовательных организаций были зафиксированы серьёзные нарушения, связанные с организацией питания учащихся.

Ветеран Николай Артёмов претендует на победу в проекте «Герои Тамбовщины»

24 июня 2025
0
25 июня в Тамбовской области станут известны окончательные результаты регионального кадрового проекта «Герои Тамбовщины». По итогам отборочных этапов в финальное собеседование прошли 182 участника. Это не только действующие участники специальной военной операции, но и те, кто уже завершил службу,

Суд снова приостановил дело экс-депутата Берстенёва

24 июня 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова 22 мая в очередной раз приостановил уголовное дело против бывшего депутата городской Думы и экс-директора строительной компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва. Согласно материалам судебной картотеки, причиной стало наличие у подсудимого психического расстройства или

В Тамбовской области — два выпускника со 200 баллами на ЕГЭ

24 июня 2025
0
Подведены итоги основного периода Единого государственного экзамена в Тамбовской области. По официальным данным, 47 выпускников добились высшего результата — 100 баллов по одному из предметов. Особое внимание привлекли два ученика, которым удалось получить максимальные оценки сразу по двум

Тамбовская область подводит итоги ПМЭФ-2025

23 июня 2025
0
На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Главный результат — 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 30

Жители посёлка «Комсомолец» пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог и света

23 июня 2025
0
В посёлке совхоза «Комсомолец» Тамбовского муниципального округа назревает социальная напряжённость: жители пожаловались на отсутствие дорог и уличного освещения, из-за чего населённый пункт становится недоступным в период дождей. Обращение поступило в приёмную председателя Следственного комитета

Тамбовским хлебозаводам грозит спад

23 июня 2025
0
Ситуация в хлебопекарной отрасли Тамбовской области вызывает серьёзную обеспокоенность. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы области Евгений Первышов заявил, что ряд хлебозаводов работает в убыток, а объёмы продаж хлеба продолжают

«Фекальное озеро» в Тамбове на контроле

22 июня 2025
0
В Тамбове началась официальная оценка масштабов и стоимости работ по ликвидации так называемого «фекального озера», образовавшегося на улице Бастионной из-за аварийного канализационного коллектора. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В Бондарском округе выявлены нарушения при закупках для малого бизнеса

22 июня 2025
0
Прокуратура Бондарского района Тамбовской области выявила нарушения законодательства о контрактной системе в деятельности одного из муниципальных учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ветеран из Тамбовской области принял участие в модном показе в Эрмитаже

21 июня 2025
0
Николай Артёмов, ветеран специальной военной операции из Тамбовской области, стал участником гала-показа адаптивной одежды, прошедшего 18 июня в Государственном Эрмитаже. Мероприятие стало финалом Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» и частью культурной программы

«Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей

21 июня 2025
0
На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал инвестиционное соглашение с компанией ООО «Металл сервис». Документ предусматривает создание нового промышленного производства стоимостью 10,8 млрд рублей, о чём глава региона сообщил
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги