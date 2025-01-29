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Тамбовчане требуют защиты от бродячих собак: проблема остаётся нерешённой
Сегодня, 12:22
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По информации Центра управления регионом (ЦУР), в 2024 году в Тамбовской области поступило 479 обращений о случаях агрессивного поведения бродячих собак. По официальной статистике, число пострадавших от укусов собак составило 1500 человек, причём почти половина случаев связаны именно с бездомными животными. Горожане продолжают требовать от властей действенных мер по решению этой проблемы.
С 2019 года отстрел бездомных животных запрещён, а вместо этого действует программа ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). Согласно этой методике, собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, помечают биркой и выпускают обратно в среду обитания. Исключение составляют агрессивные особи, которых оставляют в приютах, а также безнадёжно больные животные, подлежащие эвтаназии.
По данным регионального департамента ветеринарии, в 2024 году на территории области было отловлено 2345 бездомных собак. Из них 1528 (65%) вернули обратно, 815 передали новым владельцам, а остальных разместили в приютах. На проведение отлова и транспортировки животных в прошлом году из бюджета области было выделено более 33 млн рублей.
Несмотря на предпринимаемые меры, ситуация остаётся острой. Противники ОСВВ утверждают, что методика не решает проблему, а лишь создаёт иллюзию гуманного подхода. Всё чаще звучат призывы вернуть возможность эвтаназии или отстрела агрессивных животных. Однако пока изменений в законодательстве не предвидится, а число нападений бродячих собак продолжает расти.
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