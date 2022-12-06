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Правительство региона выделило 82 миллиона рублей на отлов бездомных собак в 2022-2024 годы
Сегодня, 08:42
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Правительство Тамбовской области распределило субвенции из регионального бюджета для отлова бездомных животных в период 2022-2024 годов. На эту цель выделят около 82 миллионов рублей.
Из них 22,5 миллиона рублей получит Тамбов;
Около 7 миллионов рублей — Мичуринск;
Более 3 миллионов рублей — Рассказово;
Около 2,2 миллиона рублей — Котовск;
1,3 миллиона рублей — Кирсанов;
3,4 миллиона рублей в 2022 году и по 2,6 миллиона рублей на 2023 и 2024 года — Тамбовский район;
1,3 миллиона рублей в 2022 году и по 540 тысяч рублей на 2023 и 2024 года — Рассказовский муниципальный район.
Напомним, недавно в Тамбове произошло несколько нападений беспризорных животных на людей. В марте 2022 года собака искусала 10-летнего ребёнка, гулявшего около учебного заведения; в мае 2022 года пёс напал на 3-летнюю девочку во дворе МКД на улице Астраханской.
При этом агрессивные стаи собак замечены сразу в нескольких районах города. Животных будут отлавливать в два действующих тамбовских приюта (один из который — частный) для прививок и стерилизации. Пойманных неагрессивных собак отпустят на волю.
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