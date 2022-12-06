Правительство региона выделило 82 миллиона рублей на отлов бездомных собак в 2022-2024 годы Комментариев: 0



Из них 22,5 миллиона рублей получит Тамбов;



Около 7 миллионов рублей — Мичуринск;



Более 3 миллионов рублей — Рассказово;



Около 2,2 миллиона рублей — Котовск;



1,3 миллиона рублей — Кирсанов;



3,4 миллиона рублей в 2022 году и по 2,6 миллиона рублей на 2023 и 2024 года — Тамбовский район;



1,3 миллиона рублей в 2022 году и по 540 тысяч рублей на 2023 и 2024 года — Рассказовский муниципальный район.



Напомним, недавно в Тамбове произошло несколько нападений беспризорных животных на людей. В марте 2022 года собака искусала 10-летнего ребёнка, гулявшего около учебного заведения; в мае 2022 года пёс напал на 3-летнюю девочку во дворе МКД на улице Астраханской.

При этом агрессивные стаи собак замечены сразу в нескольких районах города. Животных будут отлавливать в два действующих тамбовских приюта (один из который — частный) для прививок и стерилизации. Пойманных неагрессивных собак отпустят на волю. Правительство Тамбовской области распределило субвенции из регионального бюджета для отлова бездомных животных в период 2022-2024 годов. На эту цель выделят около 82 миллионов рублей.Из них 22,5 миллиона рублей получит Тамбов;Около 7 миллионов рублей — Мичуринск;Более 3 миллионов рублей — Рассказово;Около 2,2 миллиона рублей — Котовск;1,3 миллиона рублей — Кирсанов;3,4 миллиона рублей в 2022 году и по 2,6 миллиона рублей на 2023 и 2024 года — Тамбовский район;1,3 миллиона рублей в 2022 году и по 540 тысяч рублей на 2023 и 2024 года — Рассказовский муниципальный район.Напомним, недавно в Тамбове произошло несколько нападений беспризорных животных на людей. В марте 2022 года собака искусала 10-летнего ребёнка, гулявшего около учебного заведения; в мае 2022 года пёс напал на 3-летнюю девочку во дворе МКД на улице Астраханской.При этом агрессивные стаи собак замечены сразу в нескольких районах города. Животных будут отлавливать в два действующих тамбовских приюта (один из который — частный) для прививок и стерилизации. Пойманных неагрессивных собак отпустят на волю.



