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Лучшие образовательные организации Тамбовской области получат по 2 миллиона рублей
В Тамбовской области лучшие педагогические коллективы наградят грантами по 2 миллиона рублей. Средства будут распределять по итогам конкурса "Pro.Признание".
Эту акцию проведут в периоде с февраля по июнь 2023 года. За это время жюри выберет лучшие школы, детсады, организация допобразования, колледжи и техникумы.
В каждой номинации конкурса будет по несколько победителей. Претендентам предстоит публично защитить программы развития своих организаций как перед экспертами в сфере образования, так и перед общественностью.
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