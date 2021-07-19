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За 7,5 млн рублей в областном центре будут отлавливать собак
Вчера, 14:08
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Из бюджета города Тамбова на отлов бездомных животных планируют выделить 7,5 млн рублей. По условиям контракта, после отлова животных помещают в приют. Они там должны пробыть 20 дней, их провакцинируют, стерилизуют и выпустят на волю.
Сейчас действует запрет убийство бездомных животных. В связи с этим уже около года в Тамбовской области не ведутся работы по отлову собак, что создало опасную ситуацию для граждан.
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