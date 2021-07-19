На тамбовчан могут возложить уборку городских территорий 0 Вокруг новой редакции правил благоустройства города Тамбова разгорелись серьезные дебаты. Согласно поправкам, которые были внесены в правила фракцией партии «Родина» обязанность по содержанию и благоустройству территорий возложена не только на собственников, но и на лиц, ответственных за

За 7,5 млн рублей в областном центре будут отлавливать собак 0 Из бюджета города Тамбова на отлов бездомных животных планируют выделить 7,5 млн рублей.

В Тамбове есть непригодные для купания пляжи 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил в городе Тамбове непригодные для купания пляжи.

В Тамбове ликвидируют последствия грозы 0 Ночью Тамбовскую область накрыл шквалистый ветер и гроза, что привело, к множественным обрывам линий электропередач и обрушению отдельных конструкций.

Тамбовчан беспокоит качество питьевой воды 0 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области подвело итоги работы за первое полугодие 2021 года.

Жители многоэтажки в Тамбове просят: «спасти детей от героина» 0 В городе Тамбове на ул. Куйбышева, недалеко от рынка на фасаде многоквартирного дома появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям.

Несмотря на пандемию коронавируса в Тамбове проведут ярмарку меда 0 С 30 июля по 22 августа в Тамбове пройдет ежегодная ярмарка меда, которая расположится на территории городского парка культуры и отдыха.

«Госуслуги» рассылают уведомления о многомесячном отключении воды 0 Жителям ряда многоквартирных домов Тамбова пришли уведомления с сайта госуслуг об отключении горячей воды, сроком превышающем два месяца.

Жители области жалуются на многочасовые пробки в сторону Рассказово 0 На сайт «Прямая линия» продолжают поступать жалобы от жителей области, которые недовольны бездействием властей в решении транспортной проблемы - огромных пробок на ж/д переезде на трассе Тамбов-Рассказово.

Несогласные с обязательной вакцинацией намерены провести обсуждения 0 В сквере «Театральный» 21 июля в 18.30 противники обязательной вакцинации планируют провести общественные обсуждения, - сообщает издание «ПРАВО68» (+18).

В регионе остаются проблемными 11 многоквартирных домов 0 Почти после 10 лет хождения по мукам у обманутых дольщиков в пос. Строитель в Тамбовском районе есть шанс решить жилищный вопрос. Дом начал строить застройщик ООО «ЮКОН» летом 2012 года, но работы были быстро свернуты. Застройщика признали банкротом, а бывшего генерального директора привлекли к

Жители Тамбовской области: «Человек пришёл на вакцинацию, а ее нет!» 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса. Жители в массовом порядке пишут жалобы на сайт «Прямая линия» и в социальных сетях.

В Тамбовской области ожидается гроза 0 По данным Тамбовского Гидрометцентра в регионе прогнозируется гроза. МЧС предупреждает, соблюдайте правила безопасности во время грозы.

Тамбовская область планирует принять почти тысячу переселенцев 0 В Рассказово был открыт Центр временного размещения для соотечественников, которые добровольно переселяются в нашу страну по государственной программе из разных стран, прежде всего из ближнего зарубежья.

В области наблюдается дефицит вакцины от коронавируса 0 На фоне проблемы с дефицитом вакцины от коронавируса в Тамбовской области главный санитарный врач Владимир Агафонов внес изменения в постановление об обязательной вакцинации граждан. В листе ожидания числилось более 30 тысяч человек.

Завершаются работы по капремонту поликлиники №2 0 На 80% выполнены работы по ремонту поликлиник № 2 города Тамбова. На работы было выделено 3,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках программы Тамбовской области по модернизации первичного звена.

В Тамбове демонтируют самовольно установленные павильоны 0 В Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных и размещенных торговых павильонов. За последнее время с территории областного центра было вывезено более 10 таких конструкций.

Россельхозбанк принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля» 0 9 июля Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля-2021» в селе Татаново Тамбовского района. Это традиционный ежегодный форум, где аграрии, руководители крупных агропредприятий, ученые, дилеры компаний, выпускающих

В области используют квадрокоптеры для предупреждения и тушения лесных пожаров 0 Уже несколько месяцев в Тамбовской области действует противопожарный режим. Быстрее обнаруживать природные пожары, находить пути подъезда лесопожарной техники, а также проводить проверки лесных делянок арендаторов и оценивать качество работ при вырубках лесоводам региона помогают квадрокоптеры.

В Тамбове на красный сигнал светофора сбили пешехода 0 Вчера на юге Тамбова на ул. Астраханская на красный сигнал светофора сбили пешехода.