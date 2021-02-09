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» » В Тамбове построят приют для бездомных собак

В Тамбове построят приют для бездомных собак

Сегодня, 09:28
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В Тамбове построят приют для бездомных собак Руководитель города Тамбова Максим Косенков анонсировал строительство в областном центре муниципального приюта для бездомных собак. В настоящее время определяется участок для строительства, безнадзорных собак в городе станет меньше.

Сегодня отстрел бездомных собак запрещен, а муниципальные приюты еще не построены. Бродячие собаки терроризируют отдельные населённые пункты в Тамбовской области.

Фото: Depositphotos
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