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В администрации города проведено совещание по проблемам беспризорных животных

Вчера, 17:14
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В администрации города проведено совещание по проблемам беспризорных животных Сегодня в администрации города Тамбова было проведено рабочее совещание по вопросу проблемы беспризорных животных в областном центре. Тамбовчане продолжают жаловаться на бездомных собак. По их рассказам, в разных частях города животные сбиваются в стаи, порой ведя себя достаточно агрессивно.

Отловом может заниматься МБУ «Спецтехуниверсал» после создания специальных приютов в рамках действующего законодательства, но еще не отрегулировано законодательство на региональном уровне. Деятельность по отлову приостановлена, так как содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами, не допускается.

«Юридическая коллизия ограничивает нас в действиях, но тем не менее число беспризорных собак растет, часть из них может являться переносчиками серьёзных заболеваний. Мы не можем так рисковать жизнью и здоровьем горожан», - заявил на совещании врио главы города Максим Косенков.
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