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В Тамбове приступят к отлову собак
Сегодня, 08:45
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В рамках постановления «Об оказании содействия в связи с установлением карантина по бешенству животных» в городе Тамбове сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал» начнут проводить отлов собак.
Меры направлены на борьбу с распространением бешенства среди безнадзорных животных. Отметим, что с 1 января 2020 года отлов собак приостановили. Уничтожать их по закону запрещено. В этой связи популяция особей резко возросла.
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