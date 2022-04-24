Участок дороги по улице Магистральной расширят до 4 полос 0 В северной части Тамбова продолжаются работы по расширению участка улицы Магистральная до 4 полос в районе кольца до пересечения с ул. Пахотной. На строящемся участке подрядчик планирует установить освещение, оборудовать тротуары и заездные карманы для общественного транспорта.

Дорожный фонд области дополнительно получит 1,5 млрд рублей 0 Правительство России распределило между регионами дополнительные денежные средства на региональные дорожные фонды. В частности наш регион дополнительно получит 1,5 млрд рублей.

В Тамбове прошел крестный ход 0 24 апреля по центральным улицам Тамбова прошел крестный ход в честь дня Пасхи. Маршрут крестного хода пролёг от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. По маршруту было временно ограничено движение транспортных средств.

В Первомайском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей 0 Вчера на территории Первомайского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 69-летняя женщина, ещё три человека с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Любимый вид отдыха - путешествия по странам 0 Компания SuperJob провела опрос среди жителей города Тамбова по вопросу предпочтений по видам отдыха. По результатам исследования самый любимый вид отдыха – путешествия по странам мира и городам.

При строительстве экотехнопарка планируется применение передовых технологий 0 Недавно делегация АО «ТСК» встретились с руководством крупнейшего в восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток» группы компаний «Эколайн», который располагается в Московской области. На нем отбирают 30 видов вторичного сырья и переработка отходов этого мусорного гиганта достигает 75%

Долги по зарплате превышают 60 млн рублей 0 В Тамбовской области остается сложной ситуация по росту задолженности по заработной плате.

Долгие годы сирота не могла получить жилье 0 Прокуратура через суд добилась обеспечения сироты благоустроенным жильем. Как было установлено еще в 2016 году сирота была включена в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако положенное жилье заявительнице так и не предоставили.

Олегу Бетину присвоили звание Почетный гражданин Тамбовской области 0 Вчера депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о присвоении звания Почётный гражданин Тамбовской области бывшему руководителю региона Олегу Бетину.

Китайская фирма требует от предпринимателей из Тамбова 620 тысяч рублей 0 В арбитражный суд Тамбовской области поступили исковые заявления от «Альфа Групп Ко., Лтд» (компания из КНР) о взыскании с предпринимателей из Тамбова денежных средств. Фирма является обладателем исключительного права на изображение героев корейско-китайского мультсериала «Супер Крылья: Джетт и его

Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы 0 Складывается непростая ситуация на Тамбовском вагоноремонтном заводе. По словам рабочих, ключевая проблема низкая заработная плата при тяжелых условиях труда.

Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям 0 Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного

На майские праздники сняли ковидные ограничения 0 В администрации Тамбовской области приняли решение снять ковидные ограничения на проведение массовых мероприятий, которые будут посвящены майским праздникам.

Под Котовском обнаружен артиллерийский снаряд 0 По информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации под Котовском в лесополосе был найден артиллерийский снаряд. На место сразу же выехали специалисты.

Гарантийные дороги в Тамбове разваливаются 0 В городе Тамбове активно проходит инспектирование недавно отремонтированных дорог. В частности депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров исследовал дороги по ул. Киквидзе и ул. Гастелло, которые буквально рассыпаются на глазах.

В Тамбове пройдёт Пасхальный крестный ход (0+) 0 24 апреля в городе Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавит пасхальный крестный ход, который начнется в 15 часов от Покровского собора (0+).

Руководителем зеленхоза назначали Елену Бастрыкину 0 Решение руководства города Тамбова новым директором «Дирекции благоустройства и озеленения» назначена Елена Бастрыкина, работавшая ранее заместителем директора учреждения.

Сегодня в Тамбове проверят систему оповещения 0 Сегодня в Тамбове в 10.00 часов проверят готовность системы оповещения населения в экстренных ситуациях.

Бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» будут судить 0 Утверждено обновительное заключение в отношении бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» Александра Качкина, обвиняемого в превышении полномочий руководителя коммерческой организации для извлечения личных выгод (ч.1 ст. 201 УК РФ) и мошенническом хищении чужого имущества (ч. 4 ст.159 УК РФ).

Самым богатым в облдуме оказался депутат от партии «Единая Россия» 0 Опубликованы сведения о доходах и расходах депутатов Тамбовской областной Думы за 2021 год. Самым богатым депутатом законодательного собрания вновь стала Лидия Гурова (фракция «Единая Россия»), заработав 112 миллионов рублей. Депутат занимается бизнесом в области швейного производства.