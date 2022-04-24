|
Дорожный фонд области дополнительно получит 1,5 млрд рублей
Сегодня, 10:11
Комментариев: 0
Версия для печати
Правительство России распределило между регионами дополнительные денежные средства на региональные дорожные фонды. В частности наш регион дополнительно получит 1,5 млрд рублей.
Кроме того, Тамбовской области также выделяется 112 миллионов рублей на то, чтобы построить путепровод через железную дорогу на трассе Тамбов-Пенза около посёлка Новая Ляда.
Всего в 2022 году в регионе планируется отремонтировать более 160 км дорог.
Фото: Алексей Бучнев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.