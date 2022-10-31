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Реконструкция коллектора на тамбовской набережной начнётся 7 ноября
Сегодня, 15:59
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В Тамбове 7 ноября, в понедельник, начнут реконструировать коллектор на набережной. Работы запланированы на 2022-2023 года. Их оценивают в 664,4 миллиона рублей.
В этом году подрядчик проведёт подготовку, а в следующем – строительно-монтажные мероприятия. Напомним, канализационный коллектор длиной в 2,8 километра построили в 1940 году. Сейчас его износ оценивается как критический.
Несколько лет подряд на нём регулярно происходят аварии. Из-за близости к реке потоки нечистот часто попадают прямо в воду, местами проваливается асфальт и размывается грунт.
Сейчас коллектор – часть имущества, переданного в концессию ООО «РКС-Тамбов». Соглашение действует до 2051 года. Заявку Тамбовской области на предоставление займа для модернизации объекта одобрили в июне в Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
Фото - "ПроТамбов"
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