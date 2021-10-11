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Бездомных собак отпускают в среду обитания, откуда изъяли
Вчера, 18:18
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В связи с массовыми обращениями в СУ СК России по Тамбовской области разъяснили, куда обращаться для отлова безнадзорных собак.
Если заявители проживают в городе Тамбове, то необходимо обращаться в комитет городского хозяйства или в единую городскую центральную диспетчерскую службу.
Стоит отметить, что по новым правилам бездомных собак отпускают в среду обитания, откуда изъяли, но после проведения необходимых процедур.
Фото: Алексей Бучнев
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