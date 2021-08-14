Открылась выставка бездомных собак «Хочу домой» 0 В Тамбове на территории дома-усадьбы Асеевых открылась фотовыставка выставка бездомных собак «Хочу домой» (0+). Стоит отметить, что организаторы акции сделали удобную навигацию на фото, которая позволит пройти на сайт учреждения и увидеть фото и видео всех животных.

На набережной в Мичуринске усилят контроль полиции 0 На новой набережной города Мичуринска установили стационарный пункт полиции, который откроется в ближайшее время.

Урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей 0 Работы по сбору урожая картофеля и овощей в нашей области набирают обороты. Стоит отметить, что урожайность картофеля значительно больше прошлогодних показателей.

Обманутые дольщики с ул. Коммунальная, 46 требуют достроить дом 0 Обманутые дольщики с Коммунальной, 46 города Тамбова снова обратились к прокурору Тамбовской области. По словам заявителей, они постоянно сталкиваются с бездействием, препятствием или введением в заблуждение со стороны органов исполнительной власти. При этом по поручению Президента РФ органы

На севере Тамбова временно понизят давление воды 0 На следующей недели северная часть Тамбова останется без холодного водоснабжения в связи с подключением нового участка водовода протяженностью 3,5 км. Давление будет снижено в ночь с 16 на 17 августа.

В Тамбове торговые центры оборудовали пунктами вакцинации 0 Теперь пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в торговых центрах, на днях в Тамбове были открыты мобильные пункты.

На Тамбовскую область снова надвигается жаркая погода 0 На следующей неделе в Тамбовской области вновь повысится температура воздуха до 30 градусов тепла. Кроме того, со среды прогнозируется дождь.

Как подготовить отчет по практике в ДОУ 0 Обучаясь в гуманитарных учебных заведениях, многие студенты должны проходить стажировку в детском саду. После чего написать отчет по практике в детском саду, рассказывая о своих достижениях и тому, что сумел студент научиться в процессе прохождения.

Жители Тамбова недовольны уборкой дворовых территорий 0 Поступил ответ из УФАС по Тамбовской области на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова с просьбой дать оценку новой системе уборки городских и дворовых территорий. Отметим, что продолжают поступать жалобы от горожан, которые недовольны уборкой дворовых территорий.

Ушел из жизни бывший председатель Тамбовской городской Думы 0 В возрасте 77-ти лет умерла бывший председатель тамбовской городской Думы Таисия Козлова, которая вступила в должность в 2001 году. Церемония прощания состоится в Тамбове, в храме на Полынковском кладбище, 14 августа в 12:00.

В Тамбовской области внепланово проверят перевозчиков 0 После взрыва автобуса в городе Воронеже, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил внепланово проверить всех перевозчиков в Тамбовской области.

Донской сельсовет решил отдать часть земель Тамбову 0 Совет народных депутатов Донского сельсовета поддержал решение отдать часть земель городу Тамбову.

На Тамбовскую область обрушатся ливни с градом 0 Управление МЧС по Тамбовской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях на территории Тамбовской области. Сегодня ночью ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 19 м/с.

На Полынковском кладбище неизвестный с ножом напал на женщину 0 Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который на днях напал на женщину на Полынковском кладбище.

В Тамбовском районе такси столкнулось с КамАЗом: есть жертвы 0 Вчера на трассе Р-22 «Капспий» на территории Тамбовского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Обманутые предприниматели считают, что воронежский экс-предприниматель злостно уклоняется от погашения долгов 0 «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» обратилась к главному судебному приставу Тамбовской области А.М. Лузану с заявлением в отношении Дмитрия Кривенко бывшего руководителя ООО «Инждорстрой», который, по мнению заявителей, уклоняется от погашения кредиторской задолженности.

Медработники попались на фальсификации сертификатов о прививках 0 Сотрудники полиции выявили новые факты подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. На этот раз промышляли незаконной деятельностью медработника из Тамбовского района.

Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября 0 Подрядчик приступил к ремонтным работам по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Улицу ожидают кардинальные преобразования, будет новое расположение пешеходной и проезжей частей, парковочных карманов, проведение освещения и озеленения.

С начала года соцподдержка составила более 63 миллиона рублей 0 В управлении социальной защиты и семейной политики области состоялось очередное заседание комиссии по принятию решения об оказании государственной и адресной социальной помощи.

В области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности 0 В связи с аномально жаркой погодой в Тамбовской области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности.