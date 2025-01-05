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Проблема бездомных собак в Тамбове обостряется: горожане требуют действий
Сегодня, 09:50
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Тамбов сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, которая вызывает все больше беспокойства у местных жителей. Стаи собак становятся не только источником дискомфорта, но и реальной угрозой безопасности. В прошлом году в городе зафиксировано несколько случаев нападений собак на людей, что привело к возбуждению уголовных дел. Однако системных мер для решения этой проблемы до сих пор не принято.
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров считает, что проблема бездомных животных в городе достигла критической точки. Бюджетных средств, выделяемых на их отлов и содержание, явно недостаточно. В Тамбове по-прежнему отсутствует сеть муниципальных приютов, что только усугубляет ситуацию.
"Необходимо не только увеличивать финансирование на отлов и содержание животных, но и работать над воспитанием ответственности у граждан. Многие питомцы оказываются на улице из-за того, что люди их просто выбрасывают", — отметил депутат.
Жители Тамбова активно обсуждают проблему в социальных сетях. Наиболее тревожная ситуация складывается в районах, прилегающих к мусорным контейнерам. Например, на улице Шацкой своры собак постоянно появляются возле помоек, создавая угрозу для прохожих.
"Ребёнка каждый день провожаю в школу через две помойки, где утром собираются стаи собак. Проходить мимо страшно. Они кидаются на людей, и обходить их просто нет сил", — делится своей историей одна из жительниц.
Некоторые горожане считают, что подкармливание собак только усугубляет их агрессивное поведение, а другие призывают к гуманному решению проблемы через стерилизацию и устройство собак в приюты.
Несмотря на сложность ситуации, многие жители выражают благодарность волонтёрам, которые самостоятельно помогают бездомным животным. Они находят средства на лечение, проводят стерилизацию и ищут новых хозяев для брошенных собак.
"Люди, которые помогают животным, заслуживают огромного уважения. Они делают то, что должно быть обязанностью властей. Благодаря им многим собакам удаётся найти новый дом", — отмечает местная жительница.
На фоне обостряющейся проблемы встает вопрос о необходимости создания муниципальных приютов, где животные смогут содержаться в безопасных и гуманных условиях. Однако для этого требуется не только выделение дополнительных бюджетных средств, но и активная работа с населением.
Многие горожане уверены, что начинать нужно с самих себя: не выбрасывать животных на улицу, воспитывать в детях уважение к питомцам и поддерживать инициативы по спасению бездомных собак. Пока же Тамбов ждёт от властей реальных шагов, которые помогут справиться с этой острой социальной проблемой.
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