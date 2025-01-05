Проблема бездомных собак в Тамбове обостряется: горожане требуют действий Комментариев: 0



Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров считает, что проблема бездомных животных в городе достигла критической точки. Бюджетных средств, выделяемых на их отлов и содержание, явно недостаточно. В Тамбове по-прежнему отсутствует сеть муниципальных приютов, что только усугубляет ситуацию.



"Необходимо не только увеличивать финансирование на отлов и содержание животных, но и работать над воспитанием ответственности у граждан. Многие питомцы оказываются на улице из-за того, что люди их просто выбрасывают", — отметил депутат.



Жители Тамбова активно обсуждают проблему в социальных сетях. Наиболее тревожная ситуация складывается в районах, прилегающих к мусорным контейнерам. Например, на улице Шацкой своры собак постоянно появляются возле помоек, создавая угрозу для прохожих.



"Ребёнка каждый день провожаю в школу через две помойки, где утром собираются стаи собак. Проходить мимо страшно. Они кидаются на людей, и обходить их просто нет сил", — делится своей историей одна из жительниц.



Некоторые горожане считают, что подкармливание собак только усугубляет их агрессивное поведение, а другие призывают к гуманному решению проблемы через стерилизацию и устройство собак в приюты.



Несмотря на сложность ситуации, многие жители выражают благодарность волонтёрам, которые самостоятельно помогают бездомным животным. Они находят средства на лечение, проводят стерилизацию и ищут новых хозяев для брошенных собак.



"Люди, которые помогают животным, заслуживают огромного уважения. Они делают то, что должно быть обязанностью властей. Благодаря им многим собакам удаётся найти новый дом", — отмечает местная жительница.



На фоне обостряющейся проблемы встает вопрос о необходимости создания муниципальных приютов, где животные смогут содержаться в безопасных и гуманных условиях. Однако для этого требуется не только выделение дополнительных бюджетных средств, но и активная работа с населением.



Многие горожане уверены, что начинать нужно с самих себя: не выбрасывать животных на улицу, воспитывать в детях уважение к питомцам и поддерживать инициативы по спасению бездомных собак. Пока же Тамбов ждёт от властей реальных шагов, которые помогут справиться с этой острой социальной проблемой. Тамбов сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, которая вызывает все больше беспокойства у местных жителей. Стаи собак становятся не только источником дискомфорта, но и реальной угрозой безопасности. В прошлом году в городе зафиксировано несколько случаев нападений собак на людей, что привело к возбуждению уголовных дел. Однако системных мер для решения этой проблемы до сих пор не принято.Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров считает, что проблема бездомных животных в городе достигла критической точки. Бюджетных средств, выделяемых на их отлов и содержание, явно недостаточно. В Тамбове по-прежнему отсутствует сеть муниципальных приютов, что только усугубляет ситуацию., — отметил депутат.Жители Тамбова активно обсуждают проблему в социальных сетях. Наиболее тревожная ситуация складывается в районах, прилегающих к мусорным контейнерам. Например, на улице Шацкой своры собак постоянно появляются возле помоек, создавая угрозу для прохожих.— делится своей историей одна из жительниц.Некоторые горожане считают, что подкармливание собак только усугубляет их агрессивное поведение, а другие призывают к гуманному решению проблемы через стерилизацию и устройство собак в приюты.Несмотря на сложность ситуации, многие жители выражают благодарность волонтёрам, которые самостоятельно помогают бездомным животным. Они находят средства на лечение, проводят стерилизацию и ищут новых хозяев для брошенных собак.— отмечает местная жительница.На фоне обостряющейся проблемы встает вопрос о необходимости создания муниципальных приютов, где животные смогут содержаться в безопасных и гуманных условиях. Однако для этого требуется не только выделение дополнительных бюджетных средств, но и активная работа с населением.Многие горожане уверены, что начинать нужно с самих себя: не выбрасывать животных на улицу, воспитывать в детях уважение к питомцам и поддерживать инициативы по спасению бездомных собак. Пока же Тамбов ждёт от властей реальных шагов, которые помогут справиться с этой острой социальной проблемой.



