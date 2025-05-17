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Обмен без денег: в Тамбове снова пройдёт фримаркет
Сегодня, 11:38
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24 мая в Тамбове вновь откроется пространство свободного обмена вещами — фримаркет. Гостей приглашают с 10:00 до 18:00 в Пушкинскую библиотеку. Здесь каждый сможет поделиться тем, что ему больше не нужно, и найти что-то новое для себя — совершенно бесплатно.
Участвовать просто: приносите книги, одежду, комнатные растения или другие вещи в хорошем состоянии — и берите то, что приглянулось. Это не ярмарка и не распродажа, а настоящий праздник осознанного потребления, где нет ни ценников, ни касс.
Помимо обмена, организаторы принимают материалы для переработки и творческого переиспользования. Принести можно пластиковые бутылки (пяти литров), макулатуру, использованные батарейки, крышки, подарочную упаковку, тканевые обрезки, мех, пуговицы, бусины, шерстяные нитки и другие материалы. Всё это будет передано в библиотеку для слепых — на занятия по прикладному творчеству с детьми, имеющими проблемы со зрением.
Посетить фримаркет можно свободно — без записи, без читательского билета. Возрастное ограничение мероприятия — 6+.
Фото: Пушкинская библиотека
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