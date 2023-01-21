Проводится проверка по факту сноса здания исторического комплекса военного ведомства 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области проводит проверку по факту сноса старинного здания в районе ул. Советская и Студенецкой набережной, а именно складов исторического комплекса военного ведомства.

Первая партия новогодних ёлок уехала на ипподром 0 В рамках Всероссийской экологической акции «Ёлки, палки и щепа» на тамбовский ипподром поступила первая партия переработанных елок. Каждый год после новогодних праздников сотни тысяч живых елок и сосен отправляются на свалки. При этом из переработанных елок щепа может обрести вторую жизнь — служить

10 млн рублей будет направлено на модернизацию библиотеки в Мордово 0 В рамках национального проекта «Культура» будет направлено 10 млн рублей на капитальный ремонт Мордовской районной библиотеки, которую не просто отремонтируют, но и оснастят современным оборудованием, закупят новые книги, сделают из нее модельную библиотеку.

Рабочие ТВРЗ обратились в транспортную прокуратуру 0 В связи с ущемлением трудовых прав работники ТВРЗ обратились в органы прокуратуры

У водителей появится возможность перевести машины на природный газ со скидкой 0 Тамбовская область вошла в пилотный проект федеральной госпрограммой «Развитие энергетики» по переоборудованию автомобилей на метан. Субсидирование государством расходов на переоборудование автомобилей позволит в долгосрочной перспективе в разы увеличить спрос на газовое топливо.

«Таврида.АРТ» запускает конкурсный отбор в программы «Амбассадоры Тавриды» 0 «Таврида.АРТ» запускает конкурсный отбор в программы «Амбассадоры Тавриды» и «Медиаамбассадоры Тавриды». Молодые тамбовчане могут присоединиться к команде «Таврида.АРТ», получить опыт решения рабочих задач для своего портфолио и стать частью творческого сообщества страны.

В Тамбове снесли очередное историческое здание 0 В четверг в Тамбове застройщик приступил к сносу старинных складов военного интендантства XIX века, располагавшегося в квартале улиц Московской, Советской и Студенецкой набережной. Само интендантство, вопреки протестам общественности (один из самых старых исторических объектов) было снесено в 2018

В 2023 году в регионе будет отремонтировано 14 школ 0 В рамках федеральной программы «Развитие образования» в 2023 году в Тамбовской области будет отремонтировано 14 общеобразовательных учреждений. В частности в школах заменят кровлю, полы и окна, обновят коммуникации и фасады зданий, а также проведут отделочные работы.

Максим Егоров проинспектировал предприятия природоохранной сферы 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров во время рабочей поездки проинспектировал работу предприятий природоохранной сферы. Он осмотрел производственные лесные участки лесхозов, цеха переработки древесины, лесопожарную станцию, базу для хранения и обслуживания спецтехники Тамбовского водного

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поручил провести проверку «Токаревской птицефабрики» 0 Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в интересах жителей Тамбовской области направил депутатские запросы в надзорные ведомства, в том числе федерального уровня, с просьбой провести проверку по всем изложенным в обращении экологов фактам и принять меры реагирования. Запросы, в частности,

Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова приглашает на концерт «Рахманиновского сезона» 0 22 января в 16 часов в концертном зале АО «Пигмент» прозвучит первый из концертов Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова, посвященных 150-летию гениального русского композитора, пианиста, дирижера, нашего великого земляка Сергея Рахманинова. Солистка концерта - 18-летняя

В терсхему обращения с отходами включили объекты с уголовными делами 0 Минприроды РФ опубликовало федеральную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Согласно документу, до 2030 года в России появится 1 240 новых объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО. В Тамбовской области в федеральную схему вошли объекты скандально известного ООО

«Тамбовская сетевая компания» заплатила в бюджет почти 600 млн рублей 0 Как сообщает пресс-служба АО «ТСК», в прошлом году отчисления компании в бюджеты различных уровней составили почти 600 млн. рублей. Предприятие является системным оператором ЖКХ в регионе, оказывая услуги по передаче электроэнергии, тепло- и водоснабжению, водоотведению, вывозу ТКО в различных

На юге Тамбова произошла очередная авария на канализационном коллекторе 0 В районе школы №30 в Тамбове в двух местах произошел обвал канализационного коллектора. В результате чего сотрудники водоканала в ближайшие дни предстоит заменить 42 метра изношенной трубы.

Автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино 0 С 1 февраля автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино, работать транспорт будет по городскому тарифу. Уточняется, что в ближайшие дни будут установлены остановочные павильоны и организовано освещение. На первое время курсировать будут 11 единиц техники. Если автобусов не будет

Депутата областной Думы Вадима Бабушкина оставили под домашним арестом 0 18 января 2023 года Тамбовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании до 12 февраля 2023 года меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», депутата областной Думы Вадима

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, житель Мичуринска отправится в места лишения свободы 0 Прокуратурой города Мичуринска поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим

Марину Лапочкину оставили под домашним арестом до 13 марта 0 Тамбовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о продлении домашнего ареста в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения области Марины Лапочкиной до 13 марта текущего года.

Валерий Беляев возглавил Тамбовский драмтеатр 0 Принято решение о назначении Валерия Беляева руководителем Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра. С 2010 года Валерий Беляев работал в Тамбовском молодежном театре, окончил ТГУ им. Г.Р. Державина по двум специальностям: «Актёрское искусство» и

Порядок получения налоговых льгот 0 Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц.