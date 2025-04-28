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Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове
На очередном заседании Тамбовской городской думы депутаты большинством голосов признали работу администрации по ремонту и содержанию дорог в 2024 году удовлетворительной. Однако фракция КПРФ выступила против такой оценки. Свою позицию пояснил депутат Артём Александров.
По словам парламентария, несмотря на официальные отчёты, проблемы с качеством дорожных работ и состоянием городских магистралей сохраняются. «Горожане продолжают массово жаловаться на разрушенные участки ключевых улиц — Карла Маркса, Андреевской, Мичуринской, Ипподромной. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что на Ипподромной ямы засыпают асфальтовым срезом вперемешку с землёй, а улицу Пионерскую ремонтировали в декабре, что само по себе нарушает технологии», —
отметил Александров.
Он также обратил внимание на проблему новых территорий: дорога в деревню Лужки, несмотря на судебное решение, до сих пор не отремонтирована. Одной из причин текущего положения дел депутат назвал дефицит техники у подрядчиков. «Многие работы, особенно зимой, ведутся вручную, что сказывается на качестве и темпах»,
— подчеркнул он.
В то же время положительным моментом депутат назвал увеличение зарплат работников дорожных служб — с 20 до 35 тысяч рублей. Однако, по его мнению, на этом останавливаться нельзя: «Достойная зарплата — это не только социальная справедливость, но и мотивация к качественной работе».
Александров выразил благодарность дорожным рабочим, но призвал усилить контроль со стороны администрации и быть честными в оценке ситуации. «Только объективный подход поможет устранить системные недостатки и добиться реальных улучшений»,
— резюмировал депутат.
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