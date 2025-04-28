Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове Комментариев: 0



По словам парламентария, несмотря на официальные отчёты, проблемы с качеством дорожных работ и состоянием городских магистралей сохраняются.



«Горожане продолжают массово жаловаться на разрушенные участки ключевых улиц — Карла Маркса, Андреевской, Мичуринской, Ипподромной. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что на Ипподромной ямы засыпают асфальтовым срезом вперемешку с землёй, а улицу Пионерскую ремонтировали в декабре, что само по себе нарушает технологии», — отметил Александров.



Он также обратил внимание на проблему новых территорий: дорога в деревню Лужки, несмотря на судебное решение, до сих пор не отремонтирована. Одной из причин текущего положения дел депутат назвал дефицит техники у подрядчиков. «Многие работы, особенно зимой, ведутся вручную, что сказывается на качестве и темпах», — подчеркнул он.



В то же время положительным моментом депутат назвал увеличение зарплат работников дорожных служб — с 20 до 35 тысяч рублей. Однако, по его мнению, на этом останавливаться нельзя: «Достойная зарплата — это не только социальная справедливость, но и мотивация к качественной работе».



Александров выразил благодарность дорожным рабочим, но призвал усилить контроль со стороны администрации и быть честными в оценке ситуации. «Только объективный подход поможет устранить системные недостатки и добиться реальных улучшений», — резюмировал депутат. На очередном заседании Тамбовской городской думы депутаты большинством голосов признали работу администрации по ремонту и содержанию дорог в 2024 году удовлетворительной. Однако фракция КПРФ выступила против такой оценки. Свою позицию пояснил депутат Артём Александров.По словам парламентария, несмотря на официальные отчёты, проблемы с качеством дорожных работ и состоянием городских магистралей сохраняются.отметил Александров.Он также обратил внимание на проблему новых территорий: дорога в деревню Лужки, несмотря на судебное решение, до сих пор не отремонтирована. Одной из причин текущего положения дел депутат назвал дефицит техники у подрядчиков.— подчеркнул он.В то же время положительным моментом депутат назвал увеличение зарплат работников дорожных служб — с 20 до 35 тысяч рублей. Однако, по его мнению, на этом останавливаться нельзя:Александров выразил благодарность дорожным рабочим, но призвал усилить контроль со стороны администрации и быть честными в оценке ситуации.— резюмировал депутат.



