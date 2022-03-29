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Депутаты удовлетворены ремонтом и содержанием дорог
Сегодня, 09:04
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты почти единогласно признали работу администрации города по ремонту и содержанию дорог за 2021 год удовлетворительной. По мнению народных избранников, работа вышла на качественно новый уровень, отчет был внесен главой администрацией Максимом Косенковым.
Согласно отчету не были завершены работы на участках улиц: Южная, Фридриха Энгельса, Сергеева-Ценского, Пензенская в Тамбове в связи с недобросовестным поведением подрядчиков.
Некоторые улицы не были отремонтированы из-за нехватки денежных средств.
Против выступили два депутата фракции КПРФ. По словам депутата Артема Александрова тяжело проехать по переулку, ведущему к зданию Думы, не говоря про другие проблемные дороги в городе.
«Отдельного внимания заслуживает качество выполнения работ. Возьмем улицу Гастелло, где после ремонта возникли проблемы с люками, впрочем, конкретно эта проблема является повсеместной», - заявил на заседании Артем Александров.
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