Депутат Артем Александров призвал к решению проблемы с низкими доходами в Тамбове Комментариев: 0



По мнению коммунистов, одной из ключевых проблем Тамбова является отсутствие стратегии развития города до 2030 года и недостаточное планирование в области экономического развития и народосбережения. В Тамбове одни из самых низких зарплат в Центральном федеральном округе, и уровень бедности выше, чем в соседних регионах. По мнению Артема Александрова городу нужен конкретный план развития эконмического потенциала и повышения доходов населения.



Александров отметил, что основные проблемы города взаимосвязаны: сокращение населения, кадровый дефицит и отсутствие развития промышленного потенциала. Депутат предложил улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, ремонт дорог, общественный транспорт и решить проблемы с очередью на улучшение жилищных условий.



Качество дорог, по его словам, оставляет желать лучшего, и даже ямочный ремонт проводится некачественно. Он также раскритиковал идею закупки электробусов, предложив восстановить троллейбусное сообщение, что обошлось бы дешевле.



В 2023 году только 65 семей улучшили жилищные условия, в то время как в очереди стоят тысячи. Коммунисты считают, что городу нужна программа по строительству муниципального жилья или альтернативные пути, такие как льготы застройщикам в обмен на часть построенных объектов.



Александров поднял вопрос пересмотра межбюджетных отношений, отметив, что если бы в Тамбове оставляли больше налоговых доходов, это позволило бы значительно увеличить собственные доходы города. Он также раскритиковал передачу муниципальных предприятий в частные руки, приводя в пример концессии с водоканалом, и предложил создать муниципальный водоканал.



Коммунисты также предложили создание городской подрядной организации и муниципальной управляющей компании. Александров подчеркнул важность поддержки гражданских инициатив, привёл пример ситуации на Володарского, 4, где жители закупили дорожные неровности за свой счёт, но не получили разрешения на их установку.



Он отметил, что правила и документы должны защищать интересы граждан, а не ограничивать их, и призвал создавать условия для поддержки гражданских инициатив. Александров выразил мнение коммунистов, что город сможет эффективно решать вопросы местного значения только в тесной связке с гражданскими инициативами и развитым экономическим потенциалом. На 68-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты заслушали отчёт главы администрации города о проделанной работе за 2023 год. Большинство признало работу удовлетворительной, утвердив отчёт. Однако фракция КПРФ проголосовала против. Лидер фракции Артём Александров выступил с обозначением проблемных моментов и предложениями по развитию города.По мнению коммунистов, одной из ключевых проблем Тамбова является отсутствие стратегии развития города до 2030 года и недостаточное планирование в области экономического развития и народосбережения. В Тамбове одни из самых низких зарплат в Центральном федеральном округе, и уровень бедности выше, чем в соседних регионах. По мнению Артема Александрова городу нужен конкретный план развития эконмического потенциала и повышения доходов населения.Александров отметил, что основные проблемы города взаимосвязаны: сокращение населения, кадровый дефицит и отсутствие развития промышленного потенциала. Депутат предложил улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, ремонт дорог, общественный транспорт и решить проблемы с очередью на улучшение жилищных условий.Качество дорог, по его словам, оставляет желать лучшего, и даже ямочный ремонт проводится некачественно. Он также раскритиковал идею закупки электробусов, предложив восстановить троллейбусное сообщение, что обошлось бы дешевле.В 2023 году только 65 семей улучшили жилищные условия, в то время как в очереди стоят тысячи. Коммунисты считают, что городу нужна программа по строительству муниципального жилья или альтернативные пути, такие как льготы застройщикам в обмен на часть построенных объектов.Александров поднял вопрос пересмотра межбюджетных отношений, отметив, что если бы в Тамбове оставляли больше налоговых доходов, это позволило бы значительно увеличить собственные доходы города. Он также раскритиковал передачу муниципальных предприятий в частные руки, приводя в пример концессии с водоканалом, и предложил создать муниципальный водоканал.Коммунисты также предложили создание городской подрядной организации и муниципальной управляющей компании. Александров подчеркнул важность поддержки гражданских инициатив, привёл пример ситуации на Володарского, 4, где жители закупили дорожные неровности за свой счёт, но не получили разрешения на их установку.Он отметил, что правила и документы должны защищать интересы граждан, а не ограничивать их, и призвал создавать условия для поддержки гражданских инициатив. Александров выразил мнение коммунистов, что город сможет эффективно решать вопросы местного значения только в тесной связке с гражданскими инициативами и развитым экономическим потенциалом.



