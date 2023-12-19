Не все депутаты поддерживают бюджет Тамбова на 2024 год Комментариев: 0



Среди вопросов, рассмотренных на заседании, важным был проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общий ожидаемый объем доходов основного финансового документа на 2024 год составляет 7 352 074,4 тыс. рублей, а расходная часть - 7 275 898,9 тыс. рублей.



Комитет не рекомендовал принятие проекта бюджета Тамбова на 2024 год Думой после обсуждения. Фракция КПРФ высказала свое противостояние, объяснив, что принятое решение обусловлено низким качеством выполнения мероприятий, предусмотренных предыдущими бюджетами, а также несогласием с стратегическим курсом развития города.



«Бюджет города — это не просто хозяйственный документ, это фактический план, по которому будет жить город в течение следующего года. И главное — не просто утвердить проект бюджета, а то, как он исполняется. Мы видим, что качество исполнения заложенных в бюджет за прошедший год мероприятий хромает. Это касается практически всех сфер, будь то ремонт дорог или благоустройство дворов, социальных учреждений или городского хозяйства. Из года в год наблюдаются одни и те же проблемы, которые не решаются. Бюджет предлагает команда действующей администрации города, к которой фракция коммунистов находимся в оппозиции, не просто критикуя, но и предлагая альтернативные пути решения проблем, к которым администрация не прислушивается», - отмечает руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров.



Председатель комитета по ЖКХ Артем Александров, поднял также вопрос о блокировке доступа к мусорным площадкам для специализированной техники, особенно в период снегопадов, когда автовладельцы оставляют свои машины в неподходящих местах. Это вызывает проблемы из-за нехватки парковочных мест, а также из-за того, что дворовые территории не поддерживаются в чистоте. Некоторые граждане ставят свои автомобили прямо перед мусорными контейнерами, мешая работе специализированной техники и создавая коммунальные проблемы для всех жителей.



Эта проблема ранее обсуждалась комитетом городского хозяйства гордумы предыдущего созыва при участии представителей ГИБДД. Тогда обсуждались вопросы проведения рейдовых мероприятий и применения штрафных санкций к нарушителям. 20 декабря прошло заседание комитета по ЖКХ в Тамбовской городской Думе. В повестке дня было несколько ключевых вопросов, включая утверждение бюджета города на предстоящий год, обеспечение содержания муниципального жилья и другие аспекты.Среди вопросов, рассмотренных на заседании, важным был проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Общий ожидаемый объем доходов основного финансового документа на 2024 год составляет 7 352 074,4 тыс. рублей, а расходная часть - 7 275 898,9 тыс. рублей.Комитет не рекомендовал принятие проекта бюджета Тамбова на 2024 год Думой после обсуждения. Фракция КПРФ высказала свое противостояние, объяснив, что принятое решение обусловлено низким качеством выполнения мероприятий, предусмотренных предыдущими бюджетами, а также несогласием с стратегическим курсом развития города.отмечает руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров.Председатель комитета по ЖКХ Артем Александров, поднял также вопрос о блокировке доступа к мусорным площадкам для специализированной техники, особенно в период снегопадов, когда автовладельцы оставляют свои машины в неподходящих местах. Это вызывает проблемы из-за нехватки парковочных мест, а также из-за того, что дворовые территории не поддерживаются в чистоте. Некоторые граждане ставят свои автомобили прямо перед мусорными контейнерами, мешая работе специализированной техники и создавая коммунальные проблемы для всех жителей.Эта проблема ранее обсуждалась комитетом городского хозяйства гордумы предыдущего созыва при участии представителей ГИБДД. Тогда обсуждались вопросы проведения рейдовых мероприятий и применения штрафных санкций к нарушителям.



