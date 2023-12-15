Депутаты считают, что зима обнажила системные проблемы в сфере городского хозяйства Комментариев: 0



Однако на горизонте появляется надежда в виде предстоящего оттепели. Уже на следующей неделе метеослужбы прогнозируют повышение температуры. Впечатление от того, как улицы и дворы Тамбова преобразятся под воздействием тепла, вызывает тревогу.



Внесенные изменения в правила благоустройства города новой администрацией Тамбова фактически привели областной центр к нарастанию транспортных проблем. Несмотря на отсутствие стихийных бедствий, ситуация стала напряженной вследствие снегопада, вполне типичного для зимы средней полосы России, за исключением последних лет, когда отмечались погодные аномалии, заставляя тамбовчан встречать Новый год на асфальте. В прошлом веке коммунальные службы успешно справлялись с подобными ситуациями, привлекая разнообразную технику, включая снегоуборочные машины со шнековой транспортировкой снега. Теперь вместо этого чаще всего можно увидеть тракторы и людей с лопатами.



Как отмечает руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров проблема, с которой мы столкнулись в сфере уборки города носит системный характер.



По мнению депутата, новая система уборки придомовых территорий, которые по факту принадлежат муниципалитету, переложив ответственность за эту работу на горожан себя не оправдала.



«Предполагалось, что бюджет отказывается от финансирования уборки, но тогда кто же должен финансировать? Горожане. Около 100 млн рублей! И вот мы столкнулись с ситуацией, когда управляющие компании, где-то по объективным причинам, где-то в силу низкого качества своей работы, найти финансирование не смогли», - отмечает Артем Александров.



Второй — это нехватка специализированной городской техники. Эта проблема тоже носит системный характер. Новая техника закупается, но с учетом расширения города ее катастрофически не хватает.



И третье — это кадровый вопрос. Он напрямую связан с низким уровнем оплаты труда в этой сфере.



Мощный снегопад обрушился на центральные регионы страны, представляя серьезное испытание для пешеходов и водителей. Автомобили застревают, погружаясь в сугробы, что приводит к многочисленным ДТП.Однако на горизонте появляется надежда в виде предстоящего оттепели. Уже на следующей неделе метеослужбы прогнозируют повышение температуры. Впечатление от того, как улицы и дворы Тамбова преобразятся под воздействием тепла, вызывает тревогу.Внесенные изменения в правила благоустройства города новой администрацией Тамбова фактически привели областной центр к нарастанию транспортных проблем. Несмотря на отсутствие стихийных бедствий, ситуация стала напряженной вследствие снегопада, вполне типичного для зимы средней полосы России, за исключением последних лет, когда отмечались погодные аномалии, заставляя тамбовчан встречать Новый год на асфальте. В прошлом веке коммунальные службы успешно справлялись с подобными ситуациями, привлекая разнообразную технику, включая снегоуборочные машины со шнековой транспортировкой снега. Теперь вместо этого чаще всего можно увидеть тракторы и людей с лопатами.Как отмечает руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров проблема, с которой мы столкнулись в сфере уборки города носит системный характер.По мнению депутата, новая система уборки придомовых территорий, которые по факту принадлежат муниципалитету, переложив ответственность за эту работу на горожан себя не оправдала.- отмечает Артем Александров.Второй — это нехватка специализированной городской техники. Эта проблема тоже носит системный характер. Новая техника закупается, но с учетом расширения города ее катастрофически не хватает.И третье — это кадровый вопрос. Он напрямую связан с низким уровнем оплаты труда в этой сфере.



