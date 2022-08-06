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В Тамбове усугубляется проблема подтопления жилых микрорайонов
Вчера, 20:22
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На днях в Тамбовской городской Думе состоялось рабочее совещание по проблеме подтопления жилых домов в микрорайоне «ТЭЦ» грунтовыми водами. По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров проблема носит системный характер, охватывает практически все районы города, но при этом власти не спешат ее решать.
На встрече руководитель управления по охране окружающей среды и природопользованию области Альберт Андреев, указал - вопрос нормализации водоотведения это вопрос городской власти, а действующий глава администрации перенаправляет обращения депутатов в другие инстанции.
В частности на «ТЭЦ» из-за нарушений стока ручья Собачий (освоения территории, засыпки ручья и его поймы), более 30 лет целый микрорайон уходит под воду.
«Заниматься пинг-понгом можно сколько угодно, а проблему нужно решать совместными усилиями. Депутаты попробуют в очередной раз сдвинуть проблему с мертвой точки», - отметил Артем Александров.
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