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Жители Тамбова недовольны уборкой дворовых территорий
Вчера, 16:07
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Поступил ответ из УФАС по Тамбовской области на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова с просьбой дать оценку новой системе уборки городских и дворовых территорий. Отметим, что продолжают поступать жалобы от горожан, которые недовольны уборкой дворовых территорий.
«Размер субсидий, который планируют выделять, не позволит качественно содержать городские территории в надлежащем виде, особенно в зимнее время. Не исключаю, что рано или поздно обязанность возложат на управляющие компании, которые, в свою очередь, будут брать за это деньги с горожан», - отмечает Александров.
По мнению УФАС, новый механизм (предоставление из бюджета субсидий лицам на уборку дворов), не отвечает требованиям Бюджетного кодекса РФ.
Есть еще момент. Новые правила благоустройства наделили администрацию города правами по вопросам благоустройства, которые находятся в исключительной компетенции городской Думы. В связи с чем, Тамбовское УФАС России считает, что Тамбовская городская Дума не вправе передавить указанные полномочия. По указанным фактам Тамбовское УФАС России направило обращение в прокуратуру.
Фото: Дима Прусс/"Красивый Тамбов" (vk.com)
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