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Новые правила благоустройства позволят привлекать горожан к уборке города

Вчера, 08:18
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Новые правила благоустройства позволят привлекать горожан к уборке города На последнем заседании Тамбовской городской Думы в первом чтении были приняты в новой редакции правила благоустройства города Тамбова. Одна из самых важных новелл – возможность привлечения населения к непосредственному участию в благоустройстве.

«Мы вводим такое понятие, как закрепление прилегающих территорий. И считаю, что пора нам избавиться от неразберихи, которая порой возникает», - заявил врип главы города Тамбова Максим Косенков.

Новые правила позволят привлекать средства жильцов домов для уборки придомовых территорий, сейчас эти работы проводятся за счет бюджетных средств.
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