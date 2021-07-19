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На тамбовчан могут возложить уборку городских территорий
Вчера, 19:22
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Вокруг новой редакции правил благоустройства города Тамбова разгорелись серьезные дебаты. Согласно поправкам, которые были внесены в правила фракцией партии «Родина» обязанность по содержанию и благоустройству территорий возложена не только на собственников, но и на лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, например, на управляющие компании, которые в свою очередь, могут возложить расходы на горожан.
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров высказал опасения по сложившейся ситуации.
«Сегодня есть такая строка в бюджете на субсидирование уборки дворов, а завтра (например, через пару лет) ее может и не быть. Все расходы, в том числе за уборку территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества, лягут бременем на горожан. Считаю подобный подход неверным, жителей и так обирают по поводу и без», - отмечает Артем Александров.
В свою очередь врип главы города Тамбова Максим Косенков призвал не забегать на несколько лет вперед, а исходить из сложившейся ситуации. В настоящее время угрозы возложения на жителей дополнительной финансовой нагрузки - нет.
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