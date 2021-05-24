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Максим Косенков: «С городской властью все в порядке»
Сегодня, 14:28
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Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы в качестве дополнительного вопроса было рассмотрено изменение в положение о конкурсном отборе на должность главы города Тамбова. Споры разгорелись вокруг предложения продлить с двух до шести месяцев процедуру назначения нового конкурса, если предыдущий был признан не состоявшимся.
Депутат от КПРФ Артём Александров задал вопрос, с чем связано продление срока, в условиях, когда Тамбов не может назначить постоянного главу города. Однако ответ на свой вопрос получил лишь косвенно.
«13 сентября тамбовчане выбрали городскую власть и городская власть более чем дееспособна на сегодняшний день, и выполняет свои обязанности в полном объёме… с городской властью все в порядке», - заявил временно исполняющий полномочия главы города Максим Косенков.
Эксперты связывают изменения в положение с желанием Максима Косенкова максимальным образом продлить свой временный статус, поскольку из-за судимости он не может быть избран на постоянную основу главой города Тамбова.
Изменение поддержали подавляющее большинство депутатов – «за» проголосовали 29 присутствующих, против – 1 (депутат Артем Александров).
Фото - "ПроТамбов"
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