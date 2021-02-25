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В гордуме обсудили способы избрания главы города
Вчера, 21:19
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Сегодня в Тамбовской городской Думе прошло первое заседание временной комиссии по изучению вопроса о способе (форме) избрания главы города Тамбова. Комиссию создали после предложения депутатов изменить систему выборов высшего должностного лица.
Руководитель фракции КПРФ Артем Александров еще в январе выступил с предложением оперативно проработать вопрос и внести соответствующие изменения, как в региональное законодательство, так и в Устав города.
«У горожан есть запросы на прямые выборы. И представители политический партий, которые имеют большинство в гордуме, тоже выступают за прямые выборы. Поэтому промедления в этом вопрос не должно быть», - сказал депутат Артём Александров.
Представитель партии «Родина» Александр Ушков выступил с другим предложением - вернуться к системе сити-менеджеров, чтобы главу администрации города не избирали, а назначали депутаты. Таким образом, врип главы города Максим Косенков сможет обойти ограничения, связанные с его судимостью и занять на постоянной основе пост.
Комиссия приняла решение более детально разобраться с предложением Ушкова, чтобы можно было назначить главу администрации города не после избрания нового состава гордумы, а после внесений изменений в законодательство.
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