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Систему управления городом Тамбовом могут изменить
Сегодня, 15:12
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Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутат от партии «Родина» Александр Ушаков внес предложение рассмотреть вопрос о возврате к «старой» системе назначаемых сити-менеджеров.
«Это когда высшим должностным лицом муниципального образования является председатель городской Думы, при этом руководителем администрации города является назначаемое по итогам конкурса лицо», - заявил Александр Ушаков.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с предложением проработать вопрос.
«Модель существует в некоторых регионах, и мы вновь рассматриваем возможность к ней вернуться. Надо ещё раз проработать этот вопрос»,- заявил сегодня на пресс-конференции Александр Никитин.
Это позволит и.о. главы города Тамбову Максиму Косенкову остаться во главе администрации города – при нынешней схеме управления Косенков из-за судимости не может принять участие в конкурсе по выборам главы города, а вот назначаемая должность не имеет вышеуказанных ограничений.
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