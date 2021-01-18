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Члены конкурсной комиссии выступили за прямые выборы
Сегодня, 12:59
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Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. В качестве претендентов были зарегистрированы два кандидата: Плахотников А.М., Толмачев А.И., но последний конкурсант взял самоотвод, заявив, что выражает недоверие процедуре конкурсного отбора и необходимо возвращать прямые выборы.
На этом основании конкурсная комиссия приняла решение признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области несостоявшимся. Стоит отметить, что ряд членов комиссии также выступили за возвращение прямых выборов главы города.
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